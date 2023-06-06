Україна побудує нову станцію на місці зруйнованої Каховської ГЕС — голова "Укргідроенерго" — Finance.ua

Україна побудує нову станцію на місці зруйнованої Каховської ГЕС — голова "Укргідроенерго" Сьогодні 20:22 — Казна та Політика

ПрАТ «Укргідроенерго» побудує на місці зруйнованої російськими окупаційними військами Каховської ГЕС нову станцію.

Про це заявив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в ефірі телемарафону

«Станція відновленню не підлягає, її повністю зруйновано… Відбувається розмив гідроспоруд, і ми розуміємо, що нам доведеться дуже швидко будувати нову станцію. Ми побудуємо на тому самому місці красивішу і потужнішу станцію», — сказав він.

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За словами Сироти, вже сьогодні фахівці компанії з проєктним інститутом і будівельниками розпочали обговорення, як необхідно після деокупації швидко спорудити греблю і подати ресурс із верхніх водосховищ для забезпечення ним трьох-чотирьох областей, які страждатимуть від нестачі води.

З цією метою «Укргідроенерго» подало до міністерства енергетики новий баланс для зниження використання води на своїх об'єктах.

«Ми заощаджуватимемо воду, щоб, коли буде необхідно наповнити Каховське водосховище, ми швидко його наповнили для забезпечення водою (постраждалих) областей», — сказав він.

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Сирота уточнив, що на засіданні РНБО і штабі під керівництвом прем'єр-міністра, які відбулися сьогодні, було поставлено завдання пробурити додаткові свердловини в Херсонській і Миколаївській областях для отримання прісної води. Також компанія здійснить перекидання води з дніпровського каскаду до Кривого Рогу.

Як повідомлялося, о 02:50 6 червня російські війська здійснили внутрішній підрив конструкцій на окупованій Каховській ГЕС, що призвело до підтоплення низки населених пунктів Херсонської області. Станом на 11:00 було зруйновано 16 затворів станції, будівлю ГЕС і вставку земляної греблі між будівлею ГЕС і шлюзом та адмінкорпусом.

Руйнування ГЕС вважається порушенням Женевської конвенції.

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