Кабмін оголосив пріоритети у зв'язку з підривом Каховської ГЕС — Finance.ua

Кабмін оголосив пріоритети у зв'язку з підривом Каховської ГЕС Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

Кабмін оголосив пріоритети у зв'язку з підривом Каховської ГЕС

Евакуація, ситуація на Запорізькій АЕС і забезпечення питною водою є пріоритетними завданнями у зв’язку з підривом Каховської ГЕС.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підсумовуючи рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка на своєму засіданні 6 червня обговорила наслідки руйнування росіянами Каховської ГЕС.

Було поставлено чотири головні завдання:

Основне — це розвиток ситуації на Запорізькій АЕС. За словами Шмигаля, поки що ситуація контрольована. Важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію.

Організація евакуації та розміщення людей на безпечних територіях. Перший поїзд з Херсона вирушив о 13:00.

Забезпечення питною водою постраждалих регіонів. Уже напрацьовані пропозиції та підготовлені проєктні рішення. Готується виділення коштів.

Проведення оцінки екологічних наслідків.

«Усі отримали завдання і доручення за кожним із цих пунктів. Рішення мають бути напрацьовані швидко та невідкладно. Члени держкомісії отримують регулярні оновлення щодо ситуації», — заявив Шмигаль.

Також Кабінет Міністрів ухвалив рішення виділити 120 мільйонів гривень Держагенству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою. Вода буде подаватися руслом річки Інгулець у спеціальному режимі роботи. Очікується, що проєкт дозволить досягнути необхідних показників якості питної води та повернути її подачу в місто.

Нагадаємо, вранці 6 червня Оперативне командування «Південь» повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Внаслідок підриву російськими окупантами машинної зали зсередини, Каховську гідроелектростанцію повністю зруйновано і вона не підлягає відновленню.

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило у вівторок, що його експерти «уважно стежать за ситуацією» і що на Запорізькій атомній електростанції немає «безпосереднього ризику для ядерної безпеки» після руйнування Каховської ГЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.