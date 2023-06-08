У МВС розповіли, як мешканцям затоплених територій відновити втрачені номерні знаки своїх автомобілів — Finance.ua
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У МВС розповіли, як мешканцям затоплених територій відновити втрачені номерні знаки своїх автомобілів

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У МВС розповіли, як мешканцям затоплених територій відновити втрачені номерні знаки своїх автомобілів
У МВС розповіли, як мешканцям затоплених територій відновити втрачені номерні знаки своїх автомобілів
На Херсонщині після підриву греблі Каховської ГЕС триває евакуація людей. Автовласники, які вимушені пересуватися по затопленим територіям, часто втрачають номерні знаки.
Про те, як відновити пошкоджені або забрані стрімкою течією знаки, розповіли у МВС.
«Якщо ви втратили свої номерні знаки, або їх пошкоджено, або їх забрала стрімка течія, ви можете отримати нові у сервісних центрах МВС», — сказано в повідомленні.
З собою необхідно мати:
  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • довідку з Національної поліції (у разі викрадення номерного знаку).
«Адміністратор проведе перереєстрацію вашого транспортного засобу та надасть нові номерні знаки», — зазначили в МВС.

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Нагадаємо, в Електронному кабінеті водія доступна послуга замовлення індивідуальних номерних знаків. Тривалість виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків заводом виробником — до 30 днів з дня відправлення макету на виробництво. Тому отримання індивідуальних номерних знаків автовласником може бути орієнтовно через понад місяць.

Довідка Finance.ua:

  • за продовження терміну зберігання номерних знаків у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ можна заплатити онлайн через електронний кабінет водія;
  • під час перереєстрації транспортних засобів у зв’язку зі зміною їх власників, можна залишити наявні закріплені за транспортними засобами номерні знаки, за бажанням покупців таких транспортних засобів.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
Finance.ua
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