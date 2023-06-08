Прибуток у банківському секторі впав на 2,6 млрд грн у квітні: названо найприбутковіші та найзбитковіші банки — Finance.ua

Прибуток у банківському секторі впав на 2,6 млрд грн у квітні: названо найприбутковіші та найзбитковіші банки Сьогодні 14:02 — Фондовий ринок

Прибуток у банківському секторі впав на 2,6 млрд грн у квітні: названо найприбутковіші та найзбитковіші банки

ПриватБанк у квітні 2023 року одержав ще 4 млрд 839,58 млн грн чистого прибутку, до трійки найприбутковіших увійшов банк із іноземним капіталом Райффайзен Банк — 764,1 млн грн і з українським капіталом ПУМБ — 684,7 млн грн. Державнийу квітні 2023 року одержав ще 4 млрд 839,58 млн грн чистого прибутку, до трійки найприбутковіших увійшов банк із іноземним капіталом— 764,1 млн грн і з українським капіталом— 684,7 млн грн.

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Національного банку.

У трьох банків із іноземним капіталом, що йдуть далі, показники доволі близькі:

Укрсиббанк — 569,1 млн грн;

Сітібанк — 549,9 млн грн;

ОТП Банк — 549,1 млн грн.

Державний Укргазбанк у квітні заробив 375,2 млн грн і Універсал Банк (mono) — 334,6 млн грн.

Прибуток від 200 млн грн до 100 млн грн отримали ще п’ять банків:

Креді Агріколь Банк;

Кредобанк;

Прокредит Банк;

Сенс-Банк (раніше — Альфа-Банк);

Укрексімбанк.

Серед цих зазначених 13 банків лише два — Креді Агріколь і Укрексім — у квітні збільшили резерви (відповідно на 119,9 млн грн і 106,8 млн грн), тоді як усі інші їх скоротили, найбільше — Сенс-Банк, який розформував їх на 959,1 млн грн.

Перелік із 13 збиткових банків у квітні очолили банк «Кредит-Дніпро» — 29,6 млн грн, у квітні очолили банк «Кредит-Дніпро» — 29,6 млн грн, Ощадбанк — 18,9 млн грн та Перший інвестиційний банк (ПІБ), що очікує на конфіскацію контрольного пакета акцій на користь держави, — 10,4 млн грн.

Загалом у квітні чистий прибуток банків знизився до 9,94 млрд грн із 12,58 млрд грн у березні, що однак більше за 6,61 млрд грн у лютому, а без урахування ПриватБанку — до 5,1 млрд грн із 5,26 млрд грн у березні.

Водночас якщо в березні загальні активи всіх банків збільшилися на 26,07 млрд грн, то у квітні вони зросли на 61,53 млрд грн, зокрема у ПриватБанку — на 11,48 млрд грн, УкрСиббанку — на 10,30 млрд грн, Райффайзен Банку — на 7,15 млрд грн і Ощадбанку — на 6,06 млрд грн.

Такий стрибок активів дозволив Укрсиббанку піднятися за підсумками квітня на 6 місце серед усіх українських банків, випередивши ПУМБ , активи якого у квітні збільшилися на 3,216 млрд грн.

У зв’язку з відсутністю у квітні нових стимулів для купівлі ОВДП у резерви їхній обсяг у портфелі банків скоротився на 5,4 млрд грн після зростання на 8,69 млрд грн у березні, 24,8 млрд грн у лютому і 21,2 млрд грн у січні.

Найбільше портфелі впали у ПриватБанку (на 12,82 млрд грн), Універсал Банку (на 0,86 млрд грн) і Акордбанку (на 0,61 млрд грн), тоді як Укрсиббанк наростив свій на 4,64 млрд грн, Ощадбанк — на 1,60 млрд грн і Укргазбанк — на 1,29 млрд грн.

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Загалом за підсумками чотирьох місяців цього року найприбутковішим із великим відривом залишається ПриватБанк — 20,88 млрд грн чистого прибутку, або 47,5% від усього чистого прибутку банківської системи за цей період.

Райффайзен Банк за січень-квітень отримав 2,83 млрд грн чистого прибутку, Укрсиббанк — 2,32 млрд грн, ПУМБ — 2,23 млрд грн, Ощадбанк — 2,07 млрд грн, ОТП Банк — 2,01 млрд грн, Сітібанк — 1,95 млрд грн.

Серед 12 банків, чий чистий прибуток за чотири місяці перевищив 1 млрд грн, також Укргазбанк — 1,81 млрд грн, Сенс-Банк — 1,33 млрд грн, Укрексімбанк — 1,24 млрд грн і Універсал банк (mono) — 1,16 млрд грн.

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