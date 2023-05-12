Чистий прибуток та ситуація з відділеннями: ПриватБанк підсумував роботу за 2022 рік (інфографіка) — Finance.ua

Чистий прибуток та ситуація з відділеннями: ПриватБанк підсумував роботу за 2022 рік (інфографіка) Сьогодні 16:47 — Кредит&Депозит

Чистий прибуток та ситуація з відділеннями: ПриватБанк підсумував роботу за 2022 рік (інфографіка)

у розмірі 30,2 млрд грн, його частка на ринку зросла з 47% до 52%. За рік війни ПриватБанк отримав чистий прибуток, його частка на ринку зросла

Про це йшлося на пресконференції 12 травня в Києві, де ПриватБанк оприлюднив звіт про свою роботу.

Сьогодні 70% українців користуються послугами банку, 55% вважають ПриватБанк основним банком, 45 відсотків українців вважають банк найбільш доступним банком в державі.

Українці вибирали такі цифрові канали ПриватБанку:

70% - Приват24 Моб;

18% - через Приват24 Веб;

3,7% - термінали самообслуговування;

3,1% - регулярні платежі.

Як зауважив Голова правління ПриватБанку Герхард Бьош: «У 2022 році банк залишався операційно ефективним, обмеживши всі витрати, не пов’язані із забезпеченням безперервності діяльності. Ми ретельно управляємо ризиками. Сформували резерви під очікувані збитки внаслідок бойових дій, а також резерви для покриття підвищених кредитних ризиків за умов війни. Навіть за таких умов банк завершив 2022 рік з чистим прибутком понад 30 млрд грн».

Понад 24 млрд грн в бюджет — Мінфін про фінансові результати

Як зазначив заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук: «Фінансовий результат ПриватБанку, який за рік війни заробив 30 млрд гривень, з яких понад 24 млрд заплатив бюджет — колосальний. Як ви знаєте, нам донори дуже допомагають, але є одне „але“ — вони допомагають грошима тільки на соціальні виплати. Ми не маємо права тратити гроші донорів на зброю та армію. На все це ми витрачаємо гроші наших платників податків. І найбільшим підприємством з точки зору дивідендів є ПриватБанк. Ці 24 млрд гривень ми в першу чергу витрачаємо на зброю та допомогу армії. Тому цей фінансовий результат є дуже важливим. Це колосальне досягнення команди ПриватБанку».

Перекази

ПриватБанк не припиняв діяльність ні на день з початку війни, забезпечуючи безперебійну роботу електронних сервісів, мережі відділень і банкоматів. Банк відновив роботу 41 відділення, одним із перших повертаючись на деокуповані території.

За рік кількість здійснених через ПриватБанк міжнародних переказів зросла на 16%, а загальна сума — на 7%. Частка на ринку грошових переказів у ПриватБанку становить 62%, міжнародні перекази — 9 млрд доларів.

Сервісна мережа банку налічує 1 108 відділень, 6 405 банкоматів, 10 120 терміналів самообслуговування, 223 тис. POS-терміналів. Об'єм транзакцій за минулий рік виріс на 17% (551 млрд грн), а об'єм видачі «Готівка на касі» становить 18, 3 млрд гривень.

Банк інвестував у те, щоб кошти українців були в повній безпеці. За 45 днів повністю переніс свої сервіси у хмару. Банку довірили свої операції 18,3 млн приватних клієнтів та 770 тиc. компаній та підприємців.

Кількість клієнтів

Активних клієнтів Приват24 13,1 млн осіб, з початку війни додалося 1,3 мільйона людей. Активні клієнти Приват24 для бізнесу — 462 тис., з початку війни додалося 134 тисячі. Хмарний КЕП містить 7 млн електронних підписів, це плюс 158 тисяч активних клієнтів за час війни.

Кредити

ПриватБанк не зупиняв кредитну підтримку економіки — у 2022 році профінансовано малий та середній бізнес на 23,8 млрд грн. Це на 25% більше показника 2021 року, в тому числі у межах Державної програми «Доступні кредити 5−7-9%».

Нових кредитів малому та середньому бізнесу видано на 23,8 млрд грн, що на 25% більше показника 2021.

Підтримка агробізнесу — на 13,3 млрд грн, збільшивши портфель таких кредитів у 3,7 раза.

Чисті кредити клієнтам за рік зменшились на 0,2% до 68,08 млрд грн на фоні збільшення резервів під кредитні збитки. Також банк запровадив кредитні канікули, пільгові відсотки по кредитах на картках.

За результатами дослідження ринку компанії CBR, 47% юридичних осіб та 62% підприємців називають ПриватБанк основним банком для свого бізнесу, та при цьому 62% юридичних осіб та 79% підприємців мають намір отримувати бізнес-кредити в ПриватБанку.

Допомога ЗСУ

З початком повномасштабного вторгнення ПриватБанк спрямував 81,8 млн грн власних коштів на допомогу ЗСУ та гуманітарну підтримку. Ініціювали програму «Допомога шпиталям та медзакладам України», в рамках якої зібрали 46,2 млн грн, закупили та доставили обладнання в 19 медзакладів.

За підсумками року на спецрахунок в НБУ для ЗСУ через канали банку було перераховано 2,7 млрд грн, на рахунки благодійного фонду «Повернись живим» — понад 1,1 млрд грн.

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