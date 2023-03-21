Прибуток банків зріс більш ніж удвічі на початку 2023 року: скільки заробили банки — Finance.ua
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Прибуток банків зріс більш ніж удвічі на початку 2023 року: скільки заробили банки

Фондовий ринок
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Прибуток банків зріс більш ніж удвічі на початку 2023 року: скільки заробили банки
Прибуток банків зріс більш ніж удвічі на початку 2023 року: скільки заробили банки
Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-лютому 2023 року склав 21,478 млрд гривень. Це у 2,2 рази більше, ніж роком раніше (7,145 млрд гривень).
Про це свідчать дані Національного банку України.
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Доходи банків зросли на 33% у порівнянні з результатом січня-лютого 2022 року і становили 65,8 млрд грн, витрати — на 12% до 44,3 млрд грн.
Таблиця: НБУ
Таблиця: НБУ
Як свідчать дані Опендатабот, за рік від початку повномасштабної війни українська банківська система демонструє значне збільшення резервів та ріст прибутковості. За 2022 рік банківський сектор накопичив у своїх резервах 119 млрд грн. Це феноменальний стрибок у 35 разів проти накопичених у 2021 році 3,4 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

  • тримати гроші під матрацом — не найкраща ідея. Гроші мають працювати й приносить прибутки, а не лежати без діла. Одним із найбільш безпечних та зрозумілих інструментів для того, аби ваші заощадження приносили прибуток, є депозити. Finance.ua зробив добірку із 5 цікавими та вигідними пропозиціями банків щодо депозитів;
  • в умовах повномасштабної війни закрилося лише п’ять банків. І більшість із них належала росіянам;
  • станом на 1 лютого 2023 року в 67 банках зберігалося 929,1 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання — 590,7 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 329,3 млрд гривень.

Ультракороткі депозити: що пропонують банки 💰

За матеріалами:
Finance.ua
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