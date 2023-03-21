Прибуток банків зріс більш ніж удвічі на початку 2023 року: скільки заробили банки — Finance.ua

Прибуток банків зріс більш ніж удвічі на початку 2023 року: скільки заробили банки Сьогодні 12:02 — Фондовий ринок

Прибуток банків зріс більш ніж удвічі на початку 2023 року: скільки заробили банки

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-лютому 2023 року склав 21,478 млрд гривень. Це у 2,2 рази більше, ніж роком раніше (7,145 млрд гривень).

Про це свідчать дані Національного банку України.

Доходи банків зросли на 33% у порівнянні з результатом січня-лютого 2022 року і становили 65,8 млрд грн, витрати — на 12% до 44,3 млрд грн.

Таблиця: НБУ

Як свідчать дані Опендатабот, за рік від початку повномасштабної війни українська банківська система демонструє значне збільшення резервів та ріст прибутковості. За 2022 рік банківський сектор накопичив у своїх резервах 119 млрд грн. Це феноменальний стрибок у 35 разів проти накопичених у 2021 році 3,4 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

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