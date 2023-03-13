ШІ намалював українські банки. Чи вгадаєте, хто є хто? (тест) — Finance.ua

ТЕСТ ШІ намалював українські банки. Чи вгадаєте, хто є хто? (тест) Сьогодні 11:33 — Кредит&Депозит

ШІ намалював українські банки. Чи вгадаєте, хто є хто? (тест)

Вже зараз багато копірайтерів, перекладачів, дизайнерів, ілюстраторів, ретушерів, програмістів, маркетологів та інших використовують можливості ШІ. Впевнені, що далі цей тренд буде лише поширюватися й розростатися.

А поки редакція Finance.ua вирішила дещо випробувати ШІ, та запропонувала йому намалювати українські банки.

Однак, щоб завдання не було занадто легким, ми попрохали намалювати ШІ банки у вигляді містичних істот.

Чому саме так? По-перше, хотіли цікаво ускладнити завдання ШІ.

По-друге, робота українських банків — це частенько дещо хитромудре, інколи величне, інколи не дуже. Вона не завжди зрозуміла широкому загалу. Та часом неймовірна й навіть містична. Кожен банк в Україні — це гідний представник зі своїми особливостями, характеристиками та асоціаціями.

Ми відібрали 12 банків. Та запропонували нашим читачам, працівникам редакції, та декількох компаній розповісти про свої асоціації з тим чи іншим банком.

Після чого запитали у ChatGPT, як би він описав банки зі списку, якби вони були міфічними створіннями або персонажами з фентезі та казок.

Все це скомпонували, та базуючись на цих описах підготували дуже ретельні промти англійською для Dall-e 2.

За допомогою Dall-e 2 згенерували понад 1500 зображень в у стилі «Digital art». На кожен з 12 запропонованих банків припало по 132 зображення. Найадекватніші та найпомірніші ми знову запропонували обрати людям. Щоб ви нас зрозуміли, ось з чого іноді мали обирати.

Вже з обраного пулу відібрали по найкращому та найасоціативному зображенню, які й помістили в цей тест.

Тож пропонуємо вам не лише переглянути, якими ШІ бачить українські банки в образі міфічних істот... А й самостійно, за допомогою підказок, вгадати хто є хто? Деякі банки буде нескладно вгадати, а от над деякими випадками варто подумати.

P.s. Цей тест ми розробили виключно для того, щоб трохи розважити наших читачів у ці непрості часи. Він має розважальний характер. Тому просимо представників банків все сприймати з гумором. Та не дуже ображатися на деякі образи згенеровані ШІ. Радимо просто посміхнутися та насолодитися процесом.

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