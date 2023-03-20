П'ять варіантів прибуткових депозитів: що зараз пропонують банки в Україні — Finance.ua
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П'ять варіантів прибуткових депозитів: що зараз пропонують банки в Україні

Кредит&Депозит
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П'ять варіантів прибуткових депозитів: що зараз пропонують банки в Україні
П'ять варіантів прибуткових депозитів: що зараз пропонують банки в Україні
Тримати гроші під матрацом — не найкраща ідея. Гроші мають працювати й приносить прибутки, а не лежати без діла.
Одним із найбільш безпечних та зрозумілих інструментів для того, аби ваші заощадження приносили прибуток, є депозити. Finance.ua зробив добірку із 5 цікавими та вигідними пропозиціями банків щодо депозитів.

«Сталевий» від ПУМБ

Дохідність та строки розміщення:
  • 1 міс. — 13%
  • 3 міс. — 14%
  • 6 міс. — 15%
  • 12 міс. — 16%
Інші особливості депозиту:
  • мінімальна сума розміщення — від 500 грн;
  • поповнення — так (мінімальна сума поповнення у касі банку — 100 грн, у додатку ПУМБ Online — без обмежень);
  • виплата відсотків — щомісячно.
Детальніше про цей варіант можна почитати тут.

Строковий від Укрбудінвестбанку

Дохідність та строки розміщення:
  • 1 міс. — 14%
  • 3 міс. — 16,5%
  • 6 міс. — 17%
  • 12 міс. — 17,5%
Інші особливості депозиту:
  • мінімальна сума розміщення — 5000 грн;
  • без права поповнення;
  • виплата — наприкінці термiну.

Строковий з продовженням від Укргазбанку

Дохідність та строки розміщення:
  • 1 міс. — 13%
  • 3 міс. — 14%
  • 6 міс. — 16%
  • 12 міс. — 16%
Інші особливості депозиту:
  • мінімальна сума розміщення — 1000 грн;
  • з можливістю поповнення: мінімальна сума поповнення становить 500 грн;
  • виплата — наприкінці термiну.

Unex Maximum від Юнекс Банку

Дохідність та строки розміщення:
  • 1 міс. — 15,25%
  • 3 міс. — 18,25%
  • 6 міс. — 17,75%
  • 12 міс. — 18,25%
Інші особливості депозиту:
  • мінімальна сума розміщення — 5000 грн;
  • з можливістю поповнення не більше початкової суми вкладу щомісяця;
  • виплата — наприкінці термiну.

Строковий від МТБ Банку

Дохідність та строки розміщення:
  • 1 міс. — 13%
  • 3 міс. — 14,5%
  • 6 міс. — 16%
  • 12 міс. — 15%
Інші особливості депозиту:
  • мінімальна сума розміщення — 2000 грн;
  • без можливості поповнення;
  • виплата — щомісячно.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.
Отримати більше з депозиту
За матеріалами:
Finance.ua
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