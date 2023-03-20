П'ять варіантів прибуткових депозитів: що зараз пропонують банки в Україні — Finance.ua

П'ять варіантів прибуткових депозитів: що зараз пропонують банки в Україні Сьогодні 12:29 — Кредит&Депозит

П'ять варіантів прибуткових депозитів: що зараз пропонують банки в Україні

Тримати гроші під матрацом — не найкраща ідея. Гроші мають працювати й приносить прибутки, а не лежати без діла.

Одним із найбільш безпечних та зрозумілих інструментів для того, аби ваші заощадження приносили прибуток, є депозити. Finance.ua зробив добірку із 5 цікавими та вигідними пропозиціями банків щодо депозитів.

«Сталевий» від ПУМБ

Дохідність та строки розміщення:

1 міс. — 13%

3 міс. — 14%

6 міс. — 15%

12 міс. — 16%

Інші особливості депозиту:

мінімальна сума розміщення — від 500 грн;

поповнення — так (мінімальна сума поповнення у касі банку — 100 грн, у додатку ПУМБ Online — без обмежень);

виплата відсотків — щомісячно.

Детальніше про цей варіант можна почитати тут.

Строковий від Укрбудінвестбанку

Дохідність та строки розміщення:

1 міс. — 14%

3 міс. — 16,5%

6 міс. — 17%

12 міс. — 17,5%

Інші особливості депозиту:

мінімальна сума розміщення — 5000 грн;

без права поповнення;

виплата — наприкінці термiну.

Строковий з продовженням від Укргазбанку

Дохідність та строки розміщення:

1 міс. — 13%

3 міс. — 14%

6 міс. — 16%

12 міс. — 16%

Інші особливості депозиту:

мінімальна сума розміщення — 1000 грн;

з можливістю поповнення: мінімальна сума поповнення становить 500 грн;

виплата — наприкінці термiну.

Unex Maximum від Юнекс Банку

Дохідність та строки розміщення:

1 міс. — 15,25%

3 міс. — 18,25%

6 міс. — 17,75%

12 міс. — 18,25%

Інші особливості депозиту:

мінімальна сума розміщення — 5000 грн;

з можливістю поповнення не більше початкової суми вкладу щомісяця;

виплата — наприкінці термiну.

Строковий від МТБ Банку

Дохідність та строки розміщення:

1 міс. — 13%

3 міс. — 14,5%

6 міс. — 16%

12 міс. — 15%

Інші особливості депозиту:

мінімальна сума розміщення — 2000 грн;

без можливості поповнення;

виплата — щомісячно.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

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