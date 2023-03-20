П'ять варіантів прибуткових депозитів: що зараз пропонують банки в Україні — Finance.ua

П'ять варіантів прибуткових депозитів: що зараз пропонують банки в Україні
Тримати гроші під матрацом — не найкраща ідея. Гроші мають працювати й приносить прибутки, а не лежати без діла.
Одним із найбільш безпечних та зрозумілих інструментів для того, аби ваші заощадження приносили прибуток, є депозити. Finance.ua зробив добірку із 5 цікавими та вигідними пропозиціями банків щодо депозитів.
«Сталевий» від ПУМБ
Дохідність та строки розміщення:
- 1 міс. — 13%
- 3 міс. — 14%
- 6 міс. — 15%
- 12 міс. — 16%
Інші особливості депозиту:
- мінімальна сума розміщення — від 500 грн;
- поповнення — так (мінімальна сума поповнення у касі банку — 100 грн, у додатку ПУМБ Online — без обмежень);
- виплата відсотків — щомісячно.
Детальніше про цей варіант можна почитати тут.
Строковий від Укрбудінвестбанку
Дохідність та строки розміщення:
- 1 міс. — 14%
- 3 міс. — 16,5%
- 6 міс. — 17%
- 12 міс. — 17,5%
Інші особливості депозиту:
- мінімальна сума розміщення — 5000 грн;
- без права поповнення;
- виплата — наприкінці термiну.
Строковий з продовженням від Укргазбанку
Дохідність та строки розміщення:
- 1 міс. — 13%
- 3 міс. — 14%
- 6 міс. — 16%
- 12 міс. — 16%
Інші особливості депозиту:
- мінімальна сума розміщення — 1000 грн;
- з можливістю поповнення: мінімальна сума поповнення становить 500 грн;
- виплата — наприкінці термiну.
Unex Maximum від Юнекс Банку
Дохідність та строки розміщення:
- 1 міс. — 15,25%
- 3 міс. — 18,25%
- 6 міс. — 17,75%
- 12 міс. — 18,25%
Інші особливості депозиту:
- мінімальна сума розміщення — 5000 грн;
- з можливістю поповнення не більше початкової суми вкладу щомісяця;
- виплата — наприкінці термiну.
Строковий від МТБ Банку
Дохідність та строки розміщення:
- 1 міс. — 13%
- 3 міс. — 14,5%
- 6 міс. — 16%
- 12 міс. — 15%
Інші особливості депозиту:
- мінімальна сума розміщення — 2000 грн;
- без можливості поповнення;
- виплата — щомісячно.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.
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