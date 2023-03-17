Банки почали 2023 рік з рекордним прибутком за час повномасштабної війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банки почали 2023 рік з рекордним прибутком за час повномасштабної війни

Кредит&Депозит
84
Банки почали 2023 рік з рекордним прибутком за час повномасштабної війни
Банки почали 2023 рік з рекордним прибутком за час повномасштабної війни
За рік від початку повномасштабної війни українська банківська система демонструє значне збільшення резервів та ріст прибутковості. За 2022 рік банківський сектор накопичив у своїх резервах 119 млрд грн. Це феноменальний стрибок у 35 разів проти накопичених у 2021 році 3,4 млрд грн.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані НБУ.
Лише 10% банків отримали збитки у січні 2023 року. Решта фінустанов загалом заробили максимальну суму за всі місяці великої війни — 14,7 млрд грн.
Читайте також
Від початку повномасштабної війни січень 2023 року став топово прибутковим для банківської системи України. Разом банки заробили у першому місяці 2023 року 14,7 млрд грн. Це понад удвічі більше, аніж за відносно мирний січень 2022 року. Тоді загальний прибуток українських фінустанов склав 7,1 млрд грн.
Банки почали 2023 рік з рекордним прибутком за час повномасштабної війни
Майже всі банки з тих 67, що працювали у січні (наразі банки Айбокс та Форвард вже закриті), завершили місяць з позитивним балансом. Лише 7 фінустанов отримали загальні збитки у розмірі 0,3 млрд грн.

Які банки заробили найбільше

Топ-10 банків стабільно заробляють левову частку прибутку всієї системи. У перший місяць цього року фінустанови з топу заробили 90% усього прибутку — 13 млрд грн. Як і раніше, першість утримує Приватбанк із прибутком у 6,3 млрд грн. Це майже у 4 рази більше, аніж у січні 2022 року, коли Приватбанк мав 1,7 млрд грн прибутку.
Банки почали 2023 рік з рекордним прибутком за час повномасштабної війни
Всі 4 державних банки були прибуткові у першому місяці 2023 року та разом заробили 9,4 млрд грн. Їх частка у загальному прибутку склала 64%.
Лідером серед банків з іноземним капіталом із прибутком 0,7 млрд грн за січень 2023 року став Райффайзен. В загальному рейтингу банків він піднявся на 3 місце.
Банки почали 2023 рік з рекордним прибутком за час повномасштабної війни
У цілому банки з іноземним капіталом заробили у січні цього року 3,4 млрд грн, що складає 23% прибутку всіх банків.
Варто звернути увагу, що лише один банк з іноземним капіталом — Форвард, який має акціонерів з рф — закінчив січень зі збитком у розмірі 0,28 млрд грн. Це більше 90% від усіх збитків українських банків за січень 2023 року. На початку лютого НБУ визнав банк Форвард банкрутом.
Читайте також
3 47 банків з приватним капіталом більшість — 87% — отримали у січні 2023 загальний прибуток 1,9 млрд грн. Решта банків отримали збитки у розмірі 43 млн грн.
Найуспішнішим серед банків цієї групи виявився ПУМБ. Минулий рік він завершив зі збитком 0,4 млрд грн, але вже на старті 2023 року отримав прибуток у розмірі 0,5 млрд грн. Таким чином ПУМБ повернувся в топ-10 банків країни аж із 61 позиції і став лідером серед банків з приватним капіталом.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Отримати більше з депозиту

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.