У Раді зареєстрували законопроєкт щодо націоналізації банків підсанкційних власників — Finance.ua

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо націоналізації банків підсанкційних власників
Народні депутати (Данило Гетманцев, Ярослав Железняк, Олексій Леонов та інші) внесли до парламенту законопроєкт № 9107 щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Текст та супровідні документи на сайті ВРУ поки відсутні.
Йдеться про спрощення процедури націоналізації банків, що належать особам, які перебувають під санкціями. Видання Mind пише, що раніше і депутати, і ЗМІ повідомляли, що проєкт розроблено під націоналізацію Сенс Банку (раніше — Альфа-Банк), який належить підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.
Напередодні нардеп і голова фінансового комітету Данило Гетманцев повідомляв, що законопроєктом пропонується надати НБУ повноважень забороняти підсанкційним особам (фізичним та/або юридичним) набувати або збільшувати істотну участь у банку. Також Нацбанк матиме право відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк (що не визначений системно важливим).
Раніше видання Економічна правда, посилаючись на текст проєкту, повідомляло, що НБУ буде зобов’язаний визнати Сенс Банк неплатоспроможним і запропонувати уряду націоналізувати цю фінустанову. Якщо Кабмін погодиться на націоналізацію, то вона проходитиме за спрощеною процедурою — акції банку будуть продані уряду за 1 гривню.
Нагадаємо, 28 жовтня 2022 року набрав чинності закон 2643-IX, який спрощує націоналізацію системно важливих банків. Згідно з документом, під час дії воєнного стану держава може купити банк за 1 гривню, незалежно від фактичного розміру його капіталу й без докапіталізації в разі віднесення установи до категорії неплатоспроможних. Тоді ж народні депутати зазначали, що закон було ухвалено саме для націоналізації тоді ще Альфа-Банку. Але наприкінці минулого року ситуація з його ліквідністю почала поліпшуватися. Відповідно держава не може застосувати до установи норму зазначеного закону.
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