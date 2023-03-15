У Раді зареєстрували законопроєкт щодо націоналізації банків підсанкційних власників — Finance.ua

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо націоналізації банків підсанкційних власників Сьогодні 16:14

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо націоналізації банків підсанкційних власників

Народні депутати (Данило Гетманцев, Ярослав Железняк, Олексій Леонов та інші) внесли до парламенту законопроєкт № 9107 щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Текст та супровідні документи на сайті ВРУ поки відсутні.

спрощення процедури націоналізації банків, що належать особам, які перебувають під санкціями. Видання Mind пише, що раніше і депутати, і ЗМІ повідомляли, що проєкт розроблено під націоналізацію Сенс Банку (раніше — Йдеться про, що належать особам, які перебувають під санкціями. Видання Mind пише, що раніше і депутати, і ЗМІ повідомляли, що проєкт розроблено під націоналізацію Сенс Банку (раніше — Альфа-Банк ), який належить підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.

Напередодні нардеп і голова фінансового комітету Данило Гетманцев повідомляв , що законопроєктом пропонується надати НБУ повноважень забороняти підсанкційним особам (фізичним та/або юридичним) набувати або збільшувати істотну участь у банку. Також Нацбанк матиме право відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк (що не визначений системно важливим).

Раніше видання Економічна правда, посилаючись на текст проєкту, повідомляло , що НБУ буде зобов’язаний визнати Сенс Банк неплатоспроможним і запропонувати уряду націоналізувати цю фінустанову. Якщо Кабмін погодиться на націоналізацію, то вона проходитиме за спрощеною процедурою — акції банку будуть продані уряду за 1 гривню.

Нагадаємо, 28 жовтня 2022 року набрав чинності закон 2643-IX, який спрощує націоналізацію системно важливих банків. Згідно з документом, під час дії воєнного стану держава може купити банк за 1 гривню, незалежно від фактичного розміру його капіталу й без докапіталізації в разі віднесення установи до категорії неплатоспроможних. Тоді ж народні депутати зазначали, що закон було ухвалено саме для націоналізації тоді ще Альфа-Банку. Але наприкінці минулого року ситуація з його ліквідністю почала поліпшуватися. Відповідно держава не може застосувати до установи норму зазначеного закону.

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