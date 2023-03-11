Скільки банків може закритися 2023-го — Finance.ua

Скільки банків може закритися 2023-го
В Україні з початку 2023-го закрилося вже два банки. Ситуація у фінансовому секторі залишається стабільною, незважаючи на повномасштабну війну та проблеми з економікою. За різними оцінками, під загрозою закриття перебуває ще близько десяти банків. Про те, чому та які банки можуть закритися і на що чекати, пише Обозреватель.
В умовах повномасштабної війни закрилося лише п’ять банків. І більшість із них належала росіянам.
Василь Фурман, член Ради НБУ, під час круглого столу «Рік війни. Як змінилася банківська система» зізнався: хоча Нацбанк ще до повномасштабної війни готував «план Б», сам він не вірив у такий сценарій.
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«Банківська система перемагає ворога. Надійна фінансова оборона дуже важлива. Те, як працюють банки. Дуже багато різних країн вивчатиме наш досвід. Такого успішного досвіду ніде не було. Це заслуга і банкірів, і НБУ, і тих реформ, які проводили 8 років до повномасштабної війни. За кілька днів до війни ми радилися, що робити, коли буде велика війна. Я не вірив, що таке буде. Але такий план мав бути», — розповідає Фурман.
Напевно, найскладніший рік у своїй історії українські банки пройшли досить успішно. 46 банків виявилися прибутковими, а розмір цього прибутку становив 24,7 млрд грн (2021-го було 67 млрд грн).
2023-го НБУ вже встиг закрити два банки: «Айбокс Банк» та «Банк Форвард». Імовірно, найближчим часом в Україні можуть закритися ще до 10 банків.
У Нацбанку дуже дипломатично пояснюють: деякі банки працюють із «нежиттєздатною» моделлю. Йдеться не про неефективний менеджмент чи погані продукти, ці банки заробляють на тіньовому ринку, займаються відмиванням коштів. Наприклад, у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики неофіційно розповіли: тимчасова слідча комісія у парламенті виявила щонайменше 9 банків, які допомагали ухилятися від податків гральному бізнесу.
Станом на лютий 2023-го працює 67 банків. Щороку Нацбанк проводить стрес-тестування. Він розробляє «шоковий сценарій» та моделює ситуацію: чи зможе банк пережити таку ситуацію. Найчастіше за підсумками такого тестування частина банків отримує від регулятора рекомендацію збільшити свій капітал. Минулого року найсміливіший шоковий сценарій реалізувався. І ті банки, які пережили такі умови, лише цим фактом довели свою спроможність.
Імовірно, 2023-го НБУ знову проведе стрес-тестування. І потім буде питання: чи знайдуть банки кошти для своєї докапіталізації. Є серед банків щонайменше один сильний гравець із високою ліквідністю, який також перебуває як мінімум під загрозою націоналізації.
Дві головні проблеми банків: війна та боржники
«Проблема: погані кредити й необхідність формування резервів», — упевнена виконавча директорка Незалежної асоціації банків Олена Коробкова. За час повномасштабної війни кількість тих кредитів, які банкам, імовірно, не вдасться повернути, збільшилася на 8 в.п. до 38%. І ці оцінки ще позитивні. Що довше йде війна, то складніше банкам утримувати свій портфель. Понад третина українців не повертає кредити, а банки замість кредитування почали активно інвестувати в ОВДП.
Ще одна важлива проблема: банки не можуть розробляти стратегію на кілька років, ситуація постійно змінюється. Банкіри кожен день розпочинають з військових зведень, так само його і закінчують. І зараз успіхи ЗСУ впливають на фінансовий сектор сильніше, ніж рішення НБУ.
НБУ відразу після початку повномасштабної війни дозволив фінансовим установам використовувати хмарні технології. Все, що розташоване на землі, зберігається в офісах, може бути знищене російською ракетою.
Головна тенденція — масштабне закриття відділень. За 2022-й закрилося кожне п’яте відділення. Банки йдуть в онлайн. Так було й до повномасштабної війни, але наразі процес значно прискорився.
Водночас понад дві тисячі відділень обладнали генераторами та альтернативним зв’язком. Фонд гарантування вкладів на час воєнного стану на 100% гарантує повернення вкладів у тому випадку, якщо банк закриється. Незважаючи на повномасштабну війну, банківська система продовжує працювати і навіть давати прибуток.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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