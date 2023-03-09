НБУ назвав кількість депозитів у банках на суму понад 600 тисяч гривень — Finance.ua
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НБУ назвав кількість депозитів у банках на суму понад 600 тисяч гривень

Кредит&Депозит
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НБУ назвав кількість депозитів у банках на суму понад 600 тисяч гривень
НБУ назвав кількість депозитів у банках на суму понад 600 тисяч гривень
Станом на 1 лютого 2023 року в 67 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 65,5 млн вкладів на суму 1 трлн 41,3 млрд гривень. З них 9 млн вкладів були у валюті на суму 406,5 гривень.
Про це свідчать дані Національного банку України.
За даними НБУ, за сумами вклади фізосіб та ФОПів розподіляються таким чином:
  • до 10 гривень — 26,1 млн на суму 28 млн гривень;
  • від 10 гривень до 200 тисяч гривень — 38,4 млн на суму 363,6 млрд гривень;
  • від 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень — 566,7 тисяч на суму 154,8 млрд гривень;
  • від 400 тисяч гривень до 600 тисяч гривень — 161,8 тисяч на суму 78,2 млрд гривень;
  • понад 600 тисяч гривень — 218,3 тисяч на суму 444,7 млрд гривень.
Нагадаємо, з 1 березня по 30 квітня 2023 року клієнти АТ «КБ Глобус» та АБ «Банк кредит Дніпро» можуть виграти приз у розмірі до 15 тисяч гривень, навчання або квитки на конференцію за розміщення депозиту в гривні. Призовий фонд — 150 000 грн.

Довідка Finance.ua:

  • за даними НБУ, найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 329,3 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк — 167,9 млрд гривень;
  • у деяких банків дохідність депозитів вже перебуває в діапазоні 15–20%;
  • українські банки пропонують такий фінансовий інструмент як купівля валюти під депозит — клієнт має можливість купити безготівкову іноземну валюту за курсом НБУ.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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