Розіграш 150 тисяч гривень. Відкривайте депозит в Банку Глобус або Банку Кредит Дніпро та вигравайте різноманітні призи — Finance.ua

Розіграш 150 тисяч гривень. Відкривайте депозит в Банку Глобус або Банку Кредит Дніпро та вигравайте різноманітні призи Сьогодні 12:50 — Кредит&Депозит

Розіграш 150 тисяч гривень. Відкривайте депозит в Банку Глобус або Банку Кредит Дніпро та вигравайте різноманітні призи

З 1 березня по 30 квітня 2023 року клієнти АТ «КБ Глобус» та АБ «Банк кредит Дніпро» можуть виграти приз у розмірі до 15 тисяч гривень, навчання або квитки на конференцію за розміщення депозиту в гривні.

Як взяти участь у розіграші:

з 1 березня 2023 року до 30 квітня 2023 року включно розмістити в банку АТ " КБ Глобус" або АБ «Банк кредит Дніпро» депозит в національній валюті сумою від 50 тис. грн;

подати заявку на участь на сторінці акції. Період дії заявки — 30 календарних днів;

заповнити форму підтвердження відкриття депозиту, вказавши номер та дату договору, строк вкладу у місяцях, суму та валюту за договором.

Важливо, що учасник може розмістити два депозити: один в Банку Глобус і один в , що учасник може розмістити два депозити: один в Банку Глобус і один в Банку Кредит Дніпро — і відповідно отримати в два рази більше шансів на виграш.

Скільки можна виграти

Призовий фонд — 150 000 грн. 33 500 грн учасники отримають у грошовій формі, інша частина — це доступи до курсу навчання та квитки на конференцію:

Приз № 1 — 15 000 гривень (виграє одна людина);

Приз № 2 — 7 500 гривень (виграє одна людина);

Приз № 3 — 3 000 гривень (виграє одна людина);

Приз № 4 — 1000 гривень (виграють 8 учасників);

Приз № 5 — Курс навчання від Академії Мінфіну (виграють 5 учасників);

Приз № 6 — Квиток на офлайн конференцію «Жити на відсотки» (отримають 5 учасників);

Приз № 7 — Квиток на онлайн конференцію «Жити на відсотки» (отримають 10 учасників).

Крім того, всі учасники акції отримають доступ до курсу навчання в Академії Мінфін «Антикризові інвестиції».

Всі учасники акції отримають промокод, за яким їм буде наданий пакет корисних інвестиційних матеріалів у чат-боті Академії Мінфін

Які депозити не беруть участь у акції:

оформлені після закінчення періоду дії акції;

оформлені до дати подання заявки у відповідній формі на сторінці акції;

підтверджені до початку періоду дії цієї акції;

не підтверджені учасником акції.

Переможців буде визначено методом випадкового комп’ютерного підбору за допомогою сервісу Random.org серед групи учасників акції, які розмістили та підтвердили відкриття депозиту, а також виконали всі умови.

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