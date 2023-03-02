Розіграш 150 тисяч гривень. Відкривайте депозит в Банку Глобус або Банку Кредит Дніпро та вигравайте різноманітні призи — Finance.ua

Розіграш 150 тисяч гривень. Відкривайте депозит в Банку Глобус або Банку Кредит Дніпро та вигравайте різноманітні призи
З 1 березня по 30 квітня 2023 року клієнти АТ «КБ Глобус» та АБ «Банк кредит Дніпро» можуть виграти приз у розмірі до 15 тисяч гривень, навчання або квитки на конференцію за розміщення депозиту в гривні.
Як взяти участь у розіграші:
- з 1 березня 2023 року до 30 квітня 2023 року включно розмістити в банку АТ " КБ Глобус" або АБ «Банк кредит Дніпро» депозит в національній валюті сумою від 50 тис. грн;
- подати заявку на участь на сторінці акції. Період дії заявки — 30 календарних днів;
- заповнити форму підтвердження відкриття депозиту, вказавши номер та дату договору, строк вкладу у місяцях, суму та валюту за договором.
Важливо, що учасник може розмістити два депозити: один в Банку Глобус і один в Банку Кредит Дніпро — і відповідно отримати в два рази більше шансів на виграш.
Скільки можна виграти
Призовий фонд — 150 000 грн. 33 500 грн учасники отримають у грошовій формі, інша частина — це доступи до курсу навчання та квитки на конференцію:
- Приз № 1 — 15 000 гривень (виграє одна людина);
- Приз № 2 — 7 500 гривень (виграє одна людина);
- Приз № 3 — 3 000 гривень (виграє одна людина);
- Приз № 4 — 1000 гривень (виграють 8 учасників);
- Приз № 5 — Курс навчання від Академії Мінфіну (виграють 5 учасників);
- Приз № 6 — Квиток на офлайн конференцію «Жити на відсотки» (отримають 5 учасників);
- Приз № 7 — Квиток на онлайн конференцію «Жити на відсотки» (отримають 10 учасників).
Крім того, всі учасники акції отримають доступ до курсу навчання в Академії Мінфін «Антикризові інвестиції».
Всі учасники акції отримають промокод, за яким їм буде наданий пакет корисних інвестиційних матеріалів у чат-боті Академії Мінфін.
Які депозити не беруть участь у акції:
- оформлені після закінчення періоду дії акції;
- оформлені до дати подання заявки у відповідній формі на сторінці акції;
- підтверджені до початку періоду дії цієї акції;
- не підтверджені учасником акції.
Переможців буде визначено методом випадкового комп’ютерного підбору за допомогою сервісу Random.org серед групи учасників акції, які розмістили та підтвердили відкриття депозиту, а також виконали всі умови.
Хочу розмістити депозит та отримати приз 🧐
Поділитися новиною