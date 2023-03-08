Фонд гарантування почав ліквідацію «Айбокс Банку» — Finance.ua

Фонд гарантування почав ліквідацію «Айбокс Банку» Сьогодні 12:23 — Фінтех і Картки

Фонд гарантування почав ліквідацію «Айбокс Банку»

Фонд гарантування вкладів фізосіб розпочав процедуру ліквідації приватного акціонерного товариства «Айбокс Банк» строком на три роки з 8 березня 2023 року до 7 березня 2026 року включно.

Реквізити АТ «Айбокс Банк»: код банку (МФО): 322302, ідентифікаційний код юридичної особи відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: 21570492, місцезнаходження: вул. Ділова, будинок 9-А, м. Київ, 03150.

Де дізнатися про відшкодування

Інформація про час та порядок виплат вкладникам АТ «Айбокс Банк», а також про формат та строк прийняття вимог кредиторів банку буде оприлюднена додатково на вебсайті Фонду та на сторінці Фонду в соціальній мережі Facebook

Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних у результаті ліквідації та реалізації майна (активів) банку, у черговості, що передбачена частиною першою статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Довідка Finance.ua:

правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «Айбокс Банк» та його ліквідацію з 7 березня 2023 року;

частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.



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