Укргідроенерго: Пік підтоплення через підрив ГЕС позаду — Finance.ua

Укргідроенерго: Пік підтоплення через підрив ГЕС позаду Сьогодні 14:50 — Казна та Політика

Укргідроенерго: Пік підтоплення через підрив ГЕС позаду

Пік підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС уже пройдено, але вода ще буде спрацьовуватись з Каховського водосховища.

Про це в ефірі телемарафону 8 червня заявив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

Він наголосив, що рівень води доходить до критичної відмітки — 12,7 метра. Після неї не буде водозабору вище станції - ні для ставків охолодження Запорізької АЕС, ні для потреб областей.

Сирота додав, що розробляється рішення щодо ліквідації наслідків дій окупантів.

«Сьогодні з проектним інститутом розробляємо рішення щодо ліквідації наслідків і термінового будівництва перемички (перекриття) у верхній частині водойми, щоб можна було перекрити місце, де була підірвана станція. Це вимагатиме близько двох місяців. Зараз розроблюються проектні рішення, визначається потреба в устаткуванні, машинах, механізмах, готуються матеріали, обраховується вартість та терміни», — уточнив глава Укргідроенерго.

За його словами, після деокупації компанія буде готова одразу робити перемичку на Каховській ГЕС.

Нагадаємо, на будівництво нової гідроелектростанції на місці зруйнованої Каховської ГЕС знадобиться щонайменше 5 років у режимі 24/7 . На це необхідно мінімум 1 млрд.

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