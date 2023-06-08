Укргідроенерго: Пік підтоплення через підрив ГЕС позаду — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укргідроенерго: Пік підтоплення через підрив ГЕС позаду

Казна та Політика
148
Укргідроенерго: Пік підтоплення через підрив ГЕС позаду
Укргідроенерго: Пік підтоплення через підрив ГЕС позаду
Пік підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС уже пройдено, але вода ще буде спрацьовуватись з Каховського водосховища.
Про це в ефірі телемарафону 8 червня заявив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.
Він наголосив, що рівень води доходить до критичної відмітки — 12,7 метра. Після неї не буде водозабору вище станції - ні для ставків охолодження Запорізької АЕС, ні для потреб областей.

Читайте також: Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

Сирота додав, що розробляється рішення щодо ліквідації наслідків дій окупантів.
«Сьогодні з проектним інститутом розробляємо рішення щодо ліквідації наслідків і термінового будівництва перемички (перекриття) у верхній частині водойми, щоб можна було перекрити місце, де була підірвана станція. Це вимагатиме близько двох місяців. Зараз розроблюються проектні рішення, визначається потреба в устаткуванні, машинах, механізмах, готуються матеріали, обраховується вартість та терміни», — уточнив глава Укргідроенерго.
Місце для вашої реклами
За його словами, після деокупації компанія буде готова одразу робити перемичку на Каховській ГЕС.
Нагадаємо, на будівництво нової гідроелектростанції на місці зруйнованої Каховської ГЕС знадобиться щонайменше 5 років у режимі 24/7. На це необхідно мінімум 1 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.