В Україні попит на валюту зростає: як змінився ринок в травні — Finance.ua
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В Україні попит на валюту зростає: як змінився ринок в травні

Валюта
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В Україні попит на валюту зростає: як змінився ринок в травні
В Україні попит на валюту зростає: як змінився ринок в травні
У травні 2023 року в Україні спостерігалося зростання попиту на іноземну валюту. Це спричинило різке збільшення інтервенцій до $1,96 млрд. При цьому різниця між готівковим та безготівковим курсами збереглася на мінімальному рівні.
Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді НБУ.
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Регулятор пов’язує зростання попиту на валюту з початком планових ремонтів в енергосистемі та закупівлею необхідного обладнання.
«Зростання чистого попиту на іноземну валюту зумовило збільшення обсягу інтервенцій у травні. Попит на іноземну валюту зріс, перш за все, з боку підприємств машинобудування та паливно-енергетичного комплексу», — йдеться в огляді.
В Україні попит на валюту зростає: як змінився ринок в травні
Крім того, фіксується підвищення попиту на долари та євро з боку банків, щоб забезпечувати міжнародні розрахунки.
Водночас відхилення курсу сірого ринку від офіційного становить близько 2,5%.
В Україні попит на валюту зростає: як змінився ринок в травні

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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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