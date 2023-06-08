В Україні попит на валюту зростає: як змінився ринок в травні — Finance.ua

В Україні попит на валюту зростає: як змінився ринок в травні Сьогодні 09:01 — Валюта

В Україні попит на валюту зростає: як змінився ринок в травні

У травні 2023 року в Україні спостерігалося зростання попиту на іноземну валюту. Це спричинило різке збільшення інтервенцій до $1,96 млрд. При цьому різниця між готівковим та безготівковим курсами збереглася на мінімальному рівні.

Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

Регулятор пов’язує зростання попиту на валюту з початком планових ремонтів в енергосистемі та закупівлею необхідного обладнання.

«Зростання чистого попиту на іноземну валюту зумовило збільшення обсягу інтервенцій у травні. Попит на іноземну валюту зріс, перш за все, з боку підприємств машинобудування та паливно-енергетичного комплексу», — йдеться в огляді.

Крім того, фіксується підвищення попиту на долари та євро з боку банків, щоб забезпечувати міжнародні розрахунки.

Водночас відхилення курсу сірого ринку від офіційного становить близько 2,5%.

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