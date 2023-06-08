В НБУ розповіли, скільки Україна живе без друку грошей — Finance.ua

В НБУ розповіли, скільки Україна живе без друку грошей Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

В НБУ розповіли, скільки Україна живе без друку грошей

Україна вже півроку не використовує інструмент емісії для покриття бюджетних витрат.

Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний під час заходу «Діалоги про відновлення України».

За його словами, досягти цього вдалося в тому числі і завдяки тому, що з початку 2023 року українська держава залучила на внутрішньому борговому ринку в 1,5 рази більше коштів, ніж за весь минулий рік.

«Це дозволило профінансувати потреби українського бюджету. Гарна новина полягає в тому, що ми півроку вже живемо без емісії, маючи рекордний дефіцит бюджету, який фінансується і за рахунок міжнародної підтримки, і за рахунок внутрішніх запозичень, і за рахунок підприємців, які сплачують податки», — зазначив він.

Нагадаємо, у березні Пишний заявляв, що Україна більше не буде «друкувати гроші» для покриття бюджетних витрат, оскільки це занадто небезпечний інструмент. Він тоді зазначав, що регулятор займеться поглинанням надлишкової ліквідності, для чого буде посилено резервні вимоги і поступово буде повернуто плаваючий курс національної валюти.

Водночас у кінці травня в НБУ повідомляли , що не планують відмовлятися від фіксованого валютного курсу, але працюють над створенням відповідних передумов.

Довідка Finance.ua:

заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявляв, що в НБУ чітко розуміють, що фіксований курс є оптимальним лише за певних умов: коли всі інші режими створюють ще більше ризиків і, можливо, негативних побічних ефектів;

в прогнозі Capital Times, який під час Invest Talk Summit презентував директор з інвестицій та голова департаменту R&D компанії Артем Щербина йшлося, що офіційний курс до кінця поточного року зміниться з поточного показника 36,56 грн/дол. у бік збільшення.



УНІАН За матеріалами:

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