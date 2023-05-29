Як зміниться курс валют: Invest Talk Summit — Finance.ua

Як зміниться курс валют: Invest Talk Summit Сьогодні 15:02 — Валюта

Як зміниться курс валют: Invest Talk Summit

Офіційний курс до кінця поточного року зміниться з поточного показника 36,56 грн/дол. у бік збільшення.

Про це йдеться в прогнозі Capital Times, який під час Invest Talk Summit презентував директор з інвестицій та голова департаменту R&D компанії Артем Щербина.

На курс валют впливатимуть три фактори: регуляція НБУ, економічний розвиток і план відновлення.

«У нас зараз є режим фіксованого обмінного курсу. Для поточної ситуації - це добре. Дуже висока облікова ставка — 25%. Для тих, хто заробляє на ОВДП або кладе гроші на депозит, мабуть, нормально, але для бізнесу 25% - це тягар. Також маємо обмеження на купівлю готівкової валюти та продаж безготівкової валюти лише за офіційним курсом.

Ще є максимальна заборона виводу капіталу за кордон як фізичних, так і юридичних осіб — переказати напряму кошти ми не можемо. По суті, у нас заблоковані SWIFT і SEPA, хоча певні механізми переказів є. Окрім того, юридичним особам заборонено обслуговувати свої боргові зобов’язання перед іноземними кредиторами", — нагадав Щербина.

Утім, за його словами, у III-IV кварталі 2023 року можлива валютна лібералізація від Національного банку. Зокрема, юридичним особам нададуть можливість обслуговувати свої зобов’язання в валюті, через що можна буде залучати капітал ззовні.

«Зараз багато хто готовий фінансувати великі проєкти в Україні, але немає розуміння, як потім повертати гроші», — звернув увагу експерт.

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Також є потенційна можливість продажу безготівкової валюти юридичними особами не за офіційним, а за ринковим, що вивільнить оборотні активи компаній.

Окрім того, НБУ готовий почати знижувати облікову ставку. Прогнозний діапазон на кінець року — 20−23%.

Будь-яке зняття валютних обмежень впливатиме на ринок, наголошує Артем Щербина.

«У нас довго були обмеження, і ми не знаємо, як поведе себе ринок, яким буде попит на валюту, а він найвірогідніше буде. Якщо курс гривні буде вільний, наша валюта буде слабшати. Зняття валютних обмежень сприятиме девальвації», — пояснює він.

Відповідно до прогнозів, економіка України буде зростати найближчі роки, але є проблема. Структура економіки дуже змінилася, практично третина ВВП — витрати на оборону.

«Попри певний оптимізм щодо майбутнього зростання структура економіки в шоковому стані. Ми поки не контролюємо декотрі території, у нас є проблема замінування території тощо. Видатки бюджету на оборону зараз — 51%. Тому державі вигідно під кінець року трошки девальвувати гривню, щоб покрити видатки в гривні», — зазначив Щербина.

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