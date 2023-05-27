Інвестбанкір дав прогноз, яким буде курс долара у червні 2023-го — Finance.ua

Інвестбанкір дав прогноз, яким буде курс долара у червні 2023-го Сьогодні 13:12 — Валюта

Інвестбанкір дав прогноз, яким буде курс долара у червні 2023-го

Курс долара в Україні у червні 2023-го року навряд чи різко зміниться. Швидше за все, він коливатиметься у межах коридору від 36,5 до 37,5 грн/дол.

Як прогнозує заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса, у червні ситуація на валютному ринку України буде стабільною, передає 24 канал

Причина — відсутність потенційних факторів, які можуть змінити поточну ситуацію.

«Зараз все стабільно. Однак, якщо з’являться фактори, які збільшать попит або пропозицію, зможемо побачити будь-які зміни. Втім, потенційних передумов для цього зараз немає», — зазначив він.

Зазначається, що такої ж думки дотримується і керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій:

«Відтоку валюти у нас за фінансовими операціями не буде. Експорт, швидше за все, буде на відносно високому рівні. Відповідно, попит на долар буде відносно низьким. Таким чином, поки немає ознак, щоб ситуація якось змінилася в порівнянні з тим, що маємо сьогодні».

УНІАН За матеріалами:

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