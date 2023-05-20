Економіст спрогнозував, чи чекати на стрибки курсу долара на початку літа 2023-го — Finance.ua

Економіст спрогнозував, чи чекати на стрибки курсу долара на початку літа 2023-го Сьогодні 16:10 — Валюта

Економіст спрогнозував, чи чекати на стрибки курсу долара на початку літа 2023-го

Готівковий курс долара в Україні найближчим часом навряд чи різко зміниться. Вартість валюти буде поступово рухатися у бік офіційного курсу.

Такий прогноз зробив економіст Олег Гетьман, зазначивши, що кінця травня значних коливань готівкового долара не буде, передає 24 канал

«Долар буде стабільним. Я не бачу зараз якихось передумов для скаженого стрибка — немає ніяких факторів, які б це спровокували. Тому, на мою думку, готівковий курс буде перебувати на тих же показниках, які є зараз, плюс-мінус 1 гривня у різні боки», — зазначив експерт.

На його думку, курс встановиться на рівні 36,6 гривні за долар.

Нагадаємо, з вересня 2022 року, після того як готівковий курс стабілізувався після різкої девальвації Національним банком гривні на 25%, національна валюта зросла майже на 12%. На готівковому ринку в Україні за цей період подешевшав не лише долар, а й євро.

Довідка Finance.ua:

курсові очікування в Україні покращилися. Громадяни очікують, що курс протягом наступних 12 місяців буде нижче 40 гривень. Фінансові аналітики у квітні прогнозували курс 40,04 грн/долар порівняно з 41,29 грн/долар у березні;

ситуація на валютному ринку Україні останнім часом значно покращилася. Однак це не може бути приводом для надмірного оптимізму, оскільки війна триває.

УНІАН За матеріалами:

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