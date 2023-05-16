Що буде з курсом долара в наступні 12 місяців: українці покращили очікування — Finance.ua
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Що буде з курсом долара в наступні 12 місяців: українці покращили очікування

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Що буде з курсом долара в наступні 12 місяців: українці покращили очікування
Що буде з курсом долара в наступні 12 місяців: українці покращили очікування
Курсові очікування в Україні покращилися. Громадяни очікують, що курс протягом наступних 12 місяців буде нижче 40 гривень.
Про це свідчать дані опитувань НБУ.
За даними НБУ, банкіри у квітні прогнозували курс гривні на рівні 41,38 грн/долар. У січні вони чекали на курс 42,70 грн/долар.
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Фінансові аналітики у квітні прогнозували курс 40,04 грн/долар порівняно з 41,29 грн/долар у березні.
Водночас населення прогнозує курс 39,63 грн/долар (у березні - 39,78 грн/долар).
Що буде з курсом долара в наступні 12 місяців: українці покращили очікування

Довідка Finance.ua:

  • як прогнозує інвестиційний банкір Сергій Фурса, готівковий курс долара в Україні до кінця весни різко не зміниться;
  • у квітні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 2,0% до 37,78 гривень. Курс знизився до мінімуму з літа 2022 року.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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