Що буде з курсом долара в наступні 12 місяців: українці покращили очікування — Finance.ua

Що буде з курсом долара в наступні 12 місяців: українці покращили очікування
Курсові очікування в Україні покращилися. Громадяни очікують, що курс протягом наступних 12 місяців буде нижче 40 гривень.
Про це свідчать дані опитувань НБУ.
За даними НБУ, банкіри у квітні прогнозували курс гривні на рівні 41,38 грн/долар. У січні вони чекали на курс 42,70 грн/долар.
Фінансові аналітики у квітні прогнозували курс 40,04 грн/долар порівняно з 41,29 грн/долар у березні.
Водночас населення прогнозує курс 39,63 грн/долар (у березні - 39,78 грн/долар).
Довідка Finance.ua:
- як прогнозує інвестиційний банкір Сергій Фурса, готівковий курс долара в Україні до кінця весни різко не зміниться;
- у квітні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 2,0% до 37,78 гривень. Курс знизився до мінімуму з літа 2022 року.
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