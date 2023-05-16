Що буде з курсом долара в наступні 12 місяців: українці покращили очікування — Finance.ua

Що буде з курсом долара в наступні 12 місяців: українці покращили очікування Сьогодні 16:03 — Валюта

Що буде з курсом долара в наступні 12 місяців: українці покращили очікування

Курсові очікування в Україні покращилися. Громадяни очікують, що курс протягом наступних 12 місяців буде нижче 40 гривень.

Про це свідчать дані опитувань НБУ

41,38 грн/долар. У січні вони чекали на курс 42,70 грн/долар. За даними НБУ, банкіри у квітні прогнозували курс гривні на рівні. У січні вони чекали на курс 42,70 грн/долар.

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Фінансові аналітики у квітні прогнозували курс 40,04 грн/долар порівняно з 41,29 грн/долар у березні.

Водночас населення прогнозує курс 39,63 грн/долар (у березні - 39,78 грн/долар).

Довідка Finance.ua:

як прогнозує інвестиційний банкір Сергій Фурса, готівковий курс долара в Україні до кінця весни різко не зміниться;

у квітні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 2,0% до 37,78 гривень. Курс знизився до мінімуму з літа 2022 року.

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