Курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму з літа 2022 року. Регулятор назвав причини — Finance.ua

Курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму з літа 2022 року. Регулятор назвав причини Сьогодні 13:01 — Валюта

Курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму з літа 2022 року. Регулятор назвав причини

У квітні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 2,0% до 37,78 гривень. Курс знизився до мінімуму з літа 2022 року.

Про це свідчать дані НБУ

Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 6,0%.

Таблиця: РБК-Україна

За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за квітень 1 399,8 млн доларів. При цьому у населення купили 1 194,9 млн доларів.

Більшість угод провели небанківські фінансові установи. Вони продали населенню 996,9 млн доларів і купили 999,9 млн доларів.

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Причини падіння курсу долара

Як сказано в «Інфляційному звіті» Національного банку України, курсова стійкість значною мірою забезпечується жорсткими валютними обмеженнями.

Ситуація на валютному ринку була неоднорідною протягом першого кварталу 2023 року. На початку року попит на валюту залишався високим, передусім відображаючи значні витрати уряду наприкінці 2022 року.

Надалі попит поступово послаблювався, зокрема завдяки кращій ситуації в енергетичному секторі. Також суттєво знизились обсяги чистої купівлі банками іноземної валюти у власну позицію, насамперед через зменшення перерахувань міжнародним платіжним системам, йдеться в огляді.

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Крім того, навесні істотно знизились обсяги купівлі безготівкової валюти населенням. Зменшився і попит на іноземну валюту на готівковому ринку, що засвідчило помітне звуження спреду між готівковим та офіційним курсом (з близько 12% наприкінці грудня 2022 року — до 3,6% наприкінці березня 2023 року).

Окрім заходів НБУ, цьому також сприяло сезонне збільшення пропозиції готівкової іноземної валюти аграріями, які здійснювали закупівлі посівного матеріалу, добрив та пального для проведення посівної.

"Водночас наразі курсова стійкість значною мірою забезпечується жорсткими валютними обмеженнями. Ефективність останніх з часом послаблюється, а їх обмежувальний вплив на економічну активність — навпаки, посилюється. Тому проведення валютної лібералізації в осяжній перспективі стає дедалі актуальнішим. Значні обсяги міжнародної допомоги та поліпшення ситуації на валютному ринку з початку 2023 року формують передумови для поступового пом’якшення адміністративних обмежень",- йдеться у звіті.

Нагадаємо, за 2022 рік курс долара на готівковому ринку зріс на 47,7% до 40,19 гривень за долар. НБУ не змінює офіційний курс гривні до долара з 21 липня 2022 року — 36,6 гривень за долар.

Довідка Finance.ua:

протягом квітня коливання готівкового курсу відбувалися в межах 0,7%, а за підсумками місяця курс гривні до долара майже не змінився;

курс долара в Україні найбільше залежить від динаміки постачання міжнародної фінансової допомоги нашій державі. Тільки зупинення або суттєва затримка фіндопомоги може призвести до катастрофічної девальвації гривні;

за прогнозом ректора Міжнародного інституту бізнесу Олександра Савченка, ми можемо закінчити війну з курсом, наприклад, в 40 гривень за долар. А за декілька місяців після перемоги гривня почне своє посилення. Тобто курс буде 38, а потім і 36 за долар.

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