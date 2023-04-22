Що буде з доларом після війни: експерт дав прогноз — Finance.ua

Що буде з доларом після війни: експерт дав прогноз Сьогодні 10:08 — Валюта

Що буде з доларом після війни: експерт дав прогноз

Курс долара в Україні надалі в основному залежатиме від перебігу війни.

Про це в коментарі ТСН.ua сказав ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.

«Після війни, а ми всі впевнені у нашій перемозі, нас мають очікувати позитивні зміни. Ми можемо закінчити війну з курсом, наприклад, в 40 гривень за долар. А за декілька місяців після перемоги гривня почне своє посилення. Тобто курс буде 38, а потім і 36 за долар. Поясню чому: передбачається великий приплив іноземних інвестицій. Повторюся, це за умови, якщо уряд буде проводи адекватну економічну та податкову політику, а також у нас буде діяти верховенство закону. Зараз у нас такого немає, поки є лише шарахання з боку в бік, а сама економічна політика неадекватна. Зараз нас рятує політика Національного банку та Мінфіну, непогано йдуть монетарні та макроекономічні процеси, а ось податкова, митниця, підтримка бізнесу — майже на нулі, немає дерегуляції. В таку економіку інвестувати приватний бізнес не буде», — зазначив він.

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З його слів, система потребує радикального очищення від людей, які проводять неадекватну політику.

«Наша країна 30 років була найменш привабливою державою для інвестицій. Тому тут нам потрібна теж перемога над цією „гримучою сумішшю“, як і на фронті. Без цього, на жаль, успіху не буде, бо ми і на далі залишимося економічними вигнанцями», — додав він.

Нагадаємо, у липні 2022 року Національний банк України опустив курс гривні до долара США на 25%, наразі він становить 36,5686 грн.

ТСН За матеріалами:

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