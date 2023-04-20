Спрогнозовано курс долара в Україні до середини травня 2023 — Finance.ua
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Спрогнозовано курс долара в Україні до середини травня 2023

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Спрогнозовано курс долара в Україні до середини травня 2023
Спрогнозовано курс долара в Україні до середини травня 2023
До кінця цього тижня, який триватиме до 23 квітня, курс долара в Україні ще може впасти. Як прогнозують експерти, незабаром він може досягти позначки 36,9-37,5 грн.
Фінансовий експерт та директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко заявив, що зараз на валютному ринку помітна нова тенденція — відбувається поступова уніфікація трьох курсів — офіційного, банківського та готівкового, повідомляє «Обозреватель».
За його словами, нова програма співпраці з МВФ передбачає поступове скасування «трьох курсів» та створення передумов до лібералізації валютного ринку. Але це станеться не одразу, а поступово.
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«Базовим» єдиним курсом може стати офіційний курс валют. Саме тому до середини травня очікується, що готівковий курс валюти «зачепиться» на рубежі нижче за 37 грн/долар", — заявив Марченко.
Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва 19 квітня залишився на рівні попереднього показника — 38,00 грн/дол. Відносно євро курс гривні також не змінився і становив 41,50 грн/євро.
До речі, стежити за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди знати!

Дізнатись курс валют

За матеріалами:
Обозреватель
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