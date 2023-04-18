Яким буде курс долара до кінця тижня: банкір зробила прогноз — Finance.ua

Яким буде курс долара до кінця тижня: банкір зробила прогноз Сьогодні 19:00 — Валюта

Курс долара в Україні на готівковому ринку поточного тижня до 23 квітня коливатиметься у діапазоні 37,5 — 38,4 грн/дол.

Такий прогноз зробила директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько, вказавши на ймовірність подальшого коригування готівкового курсу у бік зростання, передає 24 канал

«Враховуючи дуже помірну динаміку курсових змін протягом минулого тижня, ринок вже близький до цих позначок», — підкреслила вона.

За її словами, згідно з даними НБУ, у середньому протягом останнього тижня українці більше продавали безготівкової валюти, ніж купували: «Це дає підстави говорити про ймовірність подальшого коригування готівкового курсу в бік зростання — до таких рівнів, коли покупка безготівкової валюти з розміщенням на тримісячному депозиті стане більш цікавою для українців».

Раніше повідомлялося, що, за прогнозом бізнесу, курс долара в Україні через 12 місяців перебуватиме на рівні 42,18 грн/дол.

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УНІАН За матеріалами:

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