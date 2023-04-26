Названо головну умову стабільності гривні: озвучено прогноз щодо курсу долара в Україні — Finance.ua

Названо головну умову стабільності гривні: озвучено прогноз щодо курсу долара в Україні Сьогодні 20:02 — Валюта

Названо головну умову стабільності гривні: озвучено прогноз щодо курсу долара в Україні

Курс долара в Україні найбільше залежить від динаміки постачання міжнародної фінансової допомоги нашій державі. Тільки зупинення або суттєва затримка фіндопомоги може призвести до катастрофічної девальвації гривні.

Зі свого боку, можливе зупинення «зернової угоди», про що неодноразово заявляли російські офіційні особи, не сильно вдарить по готівковому курсу. Про це розповів аналітик аналітичного центру «Об’єднана Україна» Олексій Кущ у коментарі «Обозревателю».

Водночас експерт додав, що не прогнозує зупинення «зернової угоди».

«Стамбульська „зернова ініціатива“ була у свій час серйозною геополітичною перемогою президента України Зеленського й президента Туреччини Ердогана, вона сформувала логістичну зону в Північно-Західному Причорномор’ї. Я не думаю, що є якісь серйозні важелі, щоб цю безпекову зону поламати, тим паче, що вона перебуває під захистом повітряно-військового флоту. І якщо суто теоретично припустити, що угоду не продовжать, то це буде для нас мати досить негативний вплив», — зазначив Кущ.

При цьому курс гривні наразі є похідною від динаміки західної допомоги, додає фахівець. «Тобто якщо ми отримаємо в повному обсязі ті мільярди доларів, які заплановано на цей пакет зовнішньої допомоги та взагалі кредитів і грантів, і допомога буде надходити вчасно, то для глибокої девальвації гривні немає підстав, навіть якщо буде заблоковано «зерновий коридор», — пояснив Кущ.

Експерт підкреслив, що у разі зупинення домовленості девальвація валюти станеться, але вона не буде катастрофічною.

Як зміниться курс долара?

За прогнозом Куща, наразі девальвація курсу можлива. Вона може становити до 10% за гіршого сценарію.

«Плюс-мінус до 10% — нормальна динаміка з готівковим курсом. Тобто наразі девальвація до 10% не обов’язкова, але можлива. Під час війни курс дуже волатильний та мінливий. А якщо він мінливий, то прогнозувати дуже важко. Можна казати, що більш ніж на 15% навряд чи в найближчі місяці девальвує», — підсумував фахівець.

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