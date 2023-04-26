Курс в Україні перерахують: скільки коштуватиме долар — думка експертів — Finance.ua

Курс в Україні перерахують: скільки коштуватиме долар — думка експертів Сьогодні 09:00 — Валюта

Курс в Україні перерахують: скільки коштуватиме долар — думка експертів

Україна для того, щоб отримати нову кредитну програму від МВФ, узяла на себе низку зобов’язань, серед яких і скасування фіксованого курсу долара. Поки що чітких термінів немає, а в НБУ кажуть, що це робити ще зарано. Валютний ринок має стабілізуватися, лише тоді можна говорити про подальшу лібералізацію.

Нацбанк найближчим часом розробить чіткі критерії, при досягненні яких можна буде «відпустити» долар. Насамперед повинен поліпшитися баланс на валютному ринку (співвідношення попиту й пропозиції). Але вже на деякі кроки регулятор погодився.

Із 21 квітня банкам дозволили продавати більше валюти, ніж вони купляють. Раніше потрібно було виконувати правило: скільки доларів купили у населення, стільки й можна продати. За новими правилами можна продавати на 20% більше, ніж купили. Чим більше валюти можуть продавати банки, тим більше шансів на укріплення курсу гривні.

Читайте також Курс долара зміцнюється: в ICU назвали причини

Якщо НБУ вирішить повністю зняти обмеження, то в разі зростання попиту миттєво і неконтрольовано буде зростати й курс долара. Варто також додати, що готівковий курс валюти залишається «вільним». Долар дорожчає і дешевшає, залежно від ситуації на валютному ринку.

А фіксований курс долара НБУ — той курс, яким мають керуватись експортери (продавати зароблену валюту), від цього курсу також залежать валютні кредити тощо. Національний банк може впливати на готівковий курс, продаючи долари із запасів, або навпаки — купуючи валюту на відкритому ринку і тим самим збільшуючи попит.

Скільки коштуватиме долар

«До кінця весни — поки що не очікується жодних змін. Ситуація на ринку дуже стабільна, і завдяки західній підтримці резерви Національного банку наростають. Якогось тиску на гривню просто немає», — розповідає економічний експерт Сергій Фурса.

Читайте також Данилишин розповів, що підтримує курс гривні

Водночас директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко вважає, що офіційний, готівковий та банківський курси долара зближуватимуться (в результаті долар коштуватиме близько 36,6 грн). Серед причин, зокрема, зростання депозитних ставок. «Формування єдиного курсу не відбудеться раптово, це питання буде тривалим у часі», — пояснив він.

Негативний сценарій наразі вважають малоймовірним, але він також існує. Долар може знову подорожчати і досягти позначки від 40 грн/$. Це можливо за двох умов: якщо росія зірве зернову угоду й Україна втратить можливість заробляти на експорті зерна, або якщо воєнна ситуація буде погіршуватись.

Читайте також Банки в Україні встановили новий курс долара

Згідно з позитивним сценарієм, який експерти вважають найбільш імовірним, вартість долара на валютному ринку знизиться приблизно на 1 грн та становитиме близько 36,6 грн/$.

У більш тривалій перспективі вартість валюти залежатиме від міжнародної підтримки країн-партнерів. Вони не тільки фінансують видатки більшої частини бюджету, але й постачають в Україну валюту, що дозволяє втримати ситуацію на ринку.

Через війну вже знищено важливі металургійні підприємства, Україна назавжди втратила ринки, на яких упродовж років завойовувала свої позиції. Тому період відновлення обсягів експортного виторгу буде тривалим.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.