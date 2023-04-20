Данилишин розповів, що підтримує курс гривні — Finance.ua

Данилишин розповів, що підтримує курс гривні Сьогодні 20:00 — Валюта

Данилишин розповів, що підтримує курс гривні

Як повідомив Богдан Данилишин, помірне переважання попиту на іноземну валюту над її пропозицією на міжбанківському ринку обумовило продаж іноземної валюти Національним банком для збалансування ринку в обсязі 243 млн доларів США (порівняно із 125 млн. доларів США тижнем раніше).

Підтримку обмінному курсу гривні до долару США забезпечує достатність міжнародних резервів України, які станом на 1 квітня 2023 року становили 31,9 млрд. доларів США (+10,4% або +3 млрд. доларів США за місяць).

Їх збільшення у березні стало результатом збільшення надходжень від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті.

Чистий продаж валюти НБУ у березні знизився порівняно з лютим 2023 року на 783,1 млн дол. США — до 1 668,9 млн дол. США.

Фінансовий сектор

За оперативними даними Національного банку обсяг кредитів, наданих банками корпоративному сектору та домогосподарствам, у березні скорочувався в усіх валютах. Зокрема, гривневі кредити корпоративному сектору скоротилися на 1,7% за місяць, в іноземній валюті — на 1,2%. Кредитування домогосподарств у березні скоротилося порівняно з попереднім місяцем на 0,2%.

Водночас залишки на гривневих рахунках корпорацій у березні зросли на 3,1%,

населення — на 0,8%;

в іноземній валюті — відповідно на 5,2% та 0,1%.

При цьому, ставки за новими гривневими депозитами у березні зросли на 1,3% — для корпоративного сектору та на 0,6% — для домогосподарств.

Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) зріс за тиждень до майже 600 млрд. гривень, у тому числі близько 2/3 (або 400 млрд грн) розміщено у депозитних сертифікатах НБУ.

Основним чинником збільшення банківської ліквідності виступали витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду, тоді як чистий продаж Національним банком іноземної валюти в банків та збільшення гривні в обігу поза банками зменшували обсяг вільної ліквідності в банківській системі. Короткострокові ставки на грошовому ринку перебувають на рівні нижньої межі ставок за операціями НБУ (20%).

Спрямуванню ресурсів банків на кредитування сприяє реалізація державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», на умовах якої минулого тижня банками було видано 507 пільгових кредитів на загальну суму близько 2,1 млрд грн. Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою перевищила 24,7 тисяч на загальну суму понад 99 млрд. гривень. З огляду на пріоритетність цілей воєнного часу, переважна більшість кредитів надавалася на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі.

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