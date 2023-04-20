Банки в Україні встановили новий курс долара — Finance.ua

Банки в Україні встановили новий курс долара Сьогодні 19:00 — Валюта

Курс готівкового долара в банках України помітно підвищився після кількох днів затишшя. Так, 20 квітня середній курс становить 37,57/38,1 грн за долар (купівля/продаж). Таким чином, курс долара на купівлю за добу зріс на 7 копійок, а на продаж — на 10 копійок.

Серед великих фінустанов найвищий курс на продаж «баксу» встановив Ощадбанк (38,5 грн/дол.). Найнижчий — ПриватБанк (37,92 грн).

Купують долар найдорожче у Сенс Банку (по 37,75 грн). А найменш вигідно «здавати» американську валюту в OTP банку (36,9 грн). У дрібніших фінустановах курси обміну традиційно ще нижчі.

Офіційний курс долара, за даними Нацбанку , залишається фіксованим на рівні 36,56 грн. Однак курс євро, який не «заморожений», помітно змінився — 18 квітня він знизився одразу на 27 копійок.

На чорному ринку також відбулися помітні зміни: долар у покупці подорожчав одразу на 21 коп. — до 37,92 грн, а середній курс продажу виріс на 20 копійок, до 38,05 грн. Євро на «валютному аукціоні» 18 квітня продають по 41,60 грн, а купують — по 41,31 грн., що також більше, ніж напередодні.

Крім того, великі банки також встановлюють курс картки для безготівкового долара. Однак такий курс застосовується тільки для розрахунків (наприклад, в іноземних інтернет-магазинах), а також для купівлі іноземної валюти з подальшим внесенням на депозит. Просто так купити валюту на картку не можна від початку повномасштабної війни.

При цьому до кінця поточного тижня, який завершиться 23 квітня, готівковий курс долара в Україні може знизитися до рівня 36,9-37,5 грн. У цей час банкіри очікують на збалансування попиту та пропозиції на готівку — після передпасхального зростання пропозиції, яке тиснуло на курс.

Довідка Finance.ua:

До кінця цього тижня, який триватиме до 23 квітня, курс долара в Україні ще може впасти. Як прогнозують експерти, незабаром він може досягти позначки 36,9-37,5 грн.

Фінансовий експерт та директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко заявив, що зараз на валютному ринку помітна нова тенденція — відбувається поступова уніфікація трьох курсів — офіційного, банківського та готівкового.

Обозреватель За матеріалами:

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