Курс долара зміцнюється: в ICU назвали причини — Finance.ua
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Курс долара зміцнюється: в ICU назвали причини

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Курс долара зміцнюється: в ICU назвали причини
Курс долара зміцнюється: в ICU назвали причини
Курс долара на готівковому ринку в Україні минулого тижня продовжив зміцнюватись на 1%, до 37,7-38,3 грн/$. Причиною цьому може бути обмеження на експорт українського зерна з боку європейських сусідів.
Про це йдеться в фінансовому огляді ICU.
«Пропозиція валюти на міжбанківському ринку зменшилася, тож НБУ довелося різко збільшити інтервенції з продажу валюти, тоді як на готівковому ринку пропозиція залишається на звичному рівні», — кажуть автори огляду.
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На міжбанківському ринку пропозиція валюти від клієнтів банків (юридичних осіб) скоротилася минулого тижня, тоді як обсяг купівлі валюти зріс. Якщо в попередні тижні клієнти продавали приблизно по $1 млрд валюти за тиждень і купували трошки більший обсяг ($1-1.2 млрд), то минулого тижня за чотири дні продали всього $0.7 млрд, але купили понад $1 млрд.
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«Тому, щоб задовольнити такий попит, НБУ довелося збільшити інтервенції з продажу іноземної валюти порівняно з попереднім тижнем більше ніж удвічі — до $560 млн. Це рівень, зіставний із обсягами в січні-лютому», — пояснюють в ICU.
Роздрібний валютний ринок був більш спокійним. Продаж безготівкової валюти населенням за 4 дні переважав її купівлю на $0.3 млн. Готівку населення традиційно купувало й продавало в більших обсягах, і в підсумку купівля переважала продаж на 27 млн, що значно менше, ніж у попередні тижні.
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Водночас готівковий курс гривні послабився ще більше, майже на 1% до 37.7-38.3 грн/$.
В компанії зазначають, що призупинення в попередні тижні експорту зернових низкою європейських країн вже могло відобразитися на надходженнях іноземної валюти в країну та призвести до зменшення пропозиції валюти на міжбанківському ринку. Проблеми з експортом мають і психологічний вплив, збільшуючи очікування ослаблення гривні в готівковому сегменті валютного ринку.
Графік: ICU
Графік: ICU

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
Finance.ua
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