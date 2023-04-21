Нацбанк дозволив банкам продавати більше валюти населенню — Finance.ua

Нацбанк дозволив банкам продавати більше валюти населенню Сьогодні 10:01 — Валюта

Нацбанк дозволив банкам продавати більше валюти населенню

Національний банк пом’якшує обмеження для зміцнення позитивних тенденцій на готівковому валютному ринку та запуску проєкту е-резидентства.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Національний банк України з 21 квітня 2023 року пом’якшує низку адміністративних обмежень з метою створення умов для запуску проєкту електронного резидентства та зміцнення позитивних тенденцій у готівковому сегменті валютного ринку, що сприяли суттєвому звуженню спреду між готівковим та офіційним курсом», — сказано в повідомленні.

Готівковий сегмент валютного ринку

НБУ розширює можливості банків здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти населенню.

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Так, з 21 квітня при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк може продати на валютному ринку, враховуватиметься не 100%, а 120% обсягу купівлі безготівкової валюти в населення, починаючи з 13 квітня 2022 року.

Відповідні зміни спрямовані на збереження сприятливої ситуації на валютному ринку.

Переказ іноземної валюти за кордон е-резидентами

Національний банк надає можливість е-резидентам (після сплати податків в Україні) переказувати на їх рахунки за кордоном кошти в іноземній валюті, отримані на рахунки в українських банках від нерезидентів (за надані послуги чи роботи).

Відповідні зміни не чинитимуть тиску на валютний ринок та міжнародні резерви України, адже в межах таких операцій не відбуватиметься купівлі іноземної валюти — переказ здійснюватиметься за рахунок іноземної валюти, отриманої е-резидентом з-за кордону.

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