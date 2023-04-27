Чи зміниться курс долара в Україні у травні — Фурса — Finance.ua
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Чи зміниться курс долара в Україні у травні — Фурса

Валюта
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До кінця травня готівковий курс долара в Україні серйозно змінюватися не буде, вартість американської валюти може поступово знижуватися до рівня офіційного курсу.
Не варто очікувати, що ціна долара серйозно зміниться до кінця весни, пише Obozrevatel, посилаючись на прогноз інвестиційного банкіра Сергія Фурси. За відомостями експерта, український валютний ринок зараз знаходиться у стабільному стані, завдяки міжнародній допомозі резерви Національного банку поповнюються.
Нагадаємо, НБУ виконав умову програми з МВФ та посилив нагляд за фінансовим ринком.

Довідка Finance.ua

  • названо головну умову стабільності гривні: озвучено прогноз щодо курсу долара в Україні;
  • курс долара на готівковому ринку в Україні минулого тижня продовжив зміцнюватись на 1%, до 37,7-38,3 грн/$. Причиною цьому може бути обмеження на експорт українського зерна з боку європейських сусідів.
За матеріалами:
УНІАН
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