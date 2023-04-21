НБУ виконав умову програми з МВФ та посилив нагляд за фінансовим ринком — Finance.ua
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НБУ виконав умову програми з МВФ та посилив нагляд за фінансовим ринком

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Національний банк України для посилення нагляду за фінансовим ринком змінив організаційну структуру. Таке зобов’язання зафіксовано в Меморандумі про економічну та фінансову політику України з МВФ від 24 березня 2023 року.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як зазначається в повідомленні, було вирішено реорганізувати Департамент банківського нагляду та створити у структурі НБУ:
  • Департамент інтегрованого нагляду за банками;
  • Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб.
Такі зміни є черговим кроком до відповідності міжнародним стандартам банківського нагляду (Основних Базельських принципів ефективного банківського нагляду). Вони враховують результати спільної роботи НБУ та експертів МВФ з питань стратегічного планування функцій банківського нагляду, зазначили в прес-службі.
Департамент інтегрованого нагляду за банками матиме розширені повноваження та межі відповідальності. Він не лише продовжить виконувати всі функції Департаменту банківського нагляду, але й виконуватиме окремі функції щодо нагляду за надавачами платіжних послуг з метою забезпечення виконання ними вимог закону України «Про платіжні послуги».
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Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб виконуватиме функції щодо:
  • виявлення під час здійснення банківського нагляду ознак пов’язаності осіб із банками;
  • підготовки пропозицій стосовно визначення осіб пов’язаними з банками для розгляду Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури;
  • здійснення контролю за операціями банків із пов’язаними з банком особами.
Департамент інтегрованого нагляду за банками та Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб входять до вертикалі підпорядкування «Пруденційний нагляд», загальне керівництво якою здійснює заступник голови НБУ Дмитро Олійник.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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