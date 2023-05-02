Попит на валюту впав: українці скоротили купівлю доларів у банках у два рази — Finance.ua
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Попит на валюту впав: українці скоротили купівлю доларів у банках у два рази

Валюта
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Попит на валюту впав: українці скоротили купівлю доларів у банках у два рази
Попит на валюту впав: українці скоротили купівлю доларів у банках у два рази
Населення України у квітні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 335,4 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 559,6 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 224,2 млн доларів.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Таким чином, у квітні українці скоротили купівлю валюти на 200,1 млн доларів порівняно з березнем, коли вони купили 424,3 млн доларів.
Графік: НБУ
Графік: НБУ

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Всього з початку 2023 року українці продали 5 064,1 млн доларів і купили 6 781,4 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 1 717,3 млн доларів.
Попит на валюту впав: українці скоротили купівлю доларів у банках у два рази
Дані показують, що чистий попит на безготівкову валюту скоротився до 19,4 млн доларів (147,1 млн доларів березні). Цю валюту українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривень плюс комісія). Оскільки у квітні на готівковому ринку курс упав до 38 гривень, ці операції майже втратили сенс.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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