Що відбувається на валютному ринку - пояснення ICU — Finance.ua

Що відбувається на валютному ринку - пояснення ICU Сьогодні 08:01 — Валюта

Що відбувається на валютному ринку - пояснення ICU

Протягом квітня коливання готівкового курсу відбувалися в межах 0,7%, а за підсумками місяця курс гривні до долара майже не змінився.

Про це йдеться у фінансовому тижневику інвестиційної компанії ICU.

«Із середини квітня курс гривні дещо послабшав до 37,7-38,3 грн/$ станом на кінець попереднього тижня, але вже минулого тижня майже повернувся до значень початку місяця — 37,4-38,1 грн/$. Таким чином коливання відбувалися максимум на 0,7%», — сказано в повідомленні.

Купівля валюти населенням

Баланс купівлі-продажу населенням безготівкової валюти за минулий тиждень покращився — домашні господарства придбали безготівкової валюти на 1,7 млн більше, ніж продали (за попередній тиждень на 4,4 млн), завдяки більшим обсягам продажу.

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Водночас купівля готівкової валюти знову зросла, й переважала продаж населенням валюти на 47,4 млн за підсумками чотирьох робочих днів.

Ситуація на міжбанківському ринку

На міжбанківському ринку попит та пропозиція валюти серед клієнтів банків (юридичних осіб) майже не змінилися.

За чотири дні минулого тижня вони придбали валюту в сумі $958 млн, що на $263 млн менше, ніж за весь попередній тиждень, а продали $716 млн за чотири дні (на $155 менше ніж за весь попередній тиждень). Тому загалом за тиждень НБУ довелося продати $445 млн.

Прогноз ICU

Роздрібний сегмент валютного ринку стабілізується. Сегмент безготівкової валюти майже збалансувався, і населення продає і купує майже однакові обсяги валюти протягом уже трьох тижнів.

Готівковий ринок коливається несуттєво, реагуючи на ситуативні зміни в попиті та пропозиції валюти, із незначним психологічним впливом ситуації на міжбанківському ринку. Водночас на міжбанківському ринку продовжує відчуватися дефіцит іноземної валюти, який могли спричинити проблеми з експортом агропродукції. НБУ й надалі повністю контролює ситуацію і задовольняє надлишковий попит через інтервенції з продажу валюти, обсяг яких залишається на прийнятному рівні.

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