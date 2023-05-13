Курс долара в Україні до кінця весни 2023-го — інвестиційний банкір Фурса — Finance.ua
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Курс долара в Україні до кінця весни 2023-го — інвестиційний банкір Фурса

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Курс долара в Україні до кінця весни 2023-го — інвестиційний банкір Фурса
Курс долара в Україні до кінця весни 2023-го — інвестиційний банкір Фурса
Готівковий курс долара в Україні до кінця весни різко не зміниться.
Як прогнозує інвестиційний банкір Сергій Фурса, найбільше вартість валюти найближчими тижнями буде залежати від макрофінансової допомоги Україні від країн-партнерів, передає «Обозреватель».
«По долару до кінця весни поки не очікується ніяких змін курсу. Ситуація на ринку дуже стабільна, і завдяки західній підтримці резерви Національного банку зростають, якогось тиску на гривню просто немає», — зазначив експерт.
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На його думку, навіть якщо «зернова угода» не буде продовжена, значних змін курсу долара це за собою не спричинить.
«Теоретично це може вплинути на кешовий ринок. Але це якщо аж в принципі вона буде зірвана, то тоді дійсно буде проблема для гривні. Але найближчим часом нічого такого не очікується», — додав Фурса.

Довідка Finance.ua:

  • НБУ з 10 травня вводить нові вимоги до онлайн-оплат. Національний банк України з метою зниження ризиків шахрайства встановив до надавачів платіжних послуг вимогу застосувати посилену автентифікацію користувачів, пише НБУ.
  • Таке рішення зумовлене необхідністю реалізації Закону України «Про платіжні послуги» та гармонізації українського законодавства у сфері надання платіжних послуг із законодавством Європейського Союзу.
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За матеріалами:
УНІАН
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