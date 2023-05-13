Курс долара в Україні до кінця весни 2023-го — інвестиційний банкір Фурса — Finance.ua

Курс долара в Україні до кінця весни 2023-го — інвестиційний банкір Фурса Сьогодні 14:36 — Валюта

Курс долара в Україні до кінця весни 2023-го — інвестиційний банкір Фурса

Готівковий курс долара в Україні до кінця весни різко не зміниться.

Як прогнозує інвестиційний банкір Сергій Фурса, найбільше вартість валюти найближчими тижнями буде залежати від макрофінансової допомоги Україні від країн-партнерів, передає «Обозреватель».

«По долару до кінця весни поки не очікується ніяких змін курсу. Ситуація на ринку дуже стабільна, і завдяки західній підтримці резерви Національного банку зростають, якогось тиску на гривню просто немає», — зазначив експерт.

На його думку, навіть якщо «зернова угода» не буде продовжена, значних змін курсу долара це за собою не спричинить.

«Теоретично це може вплинути на кешовий ринок. Але це якщо аж в принципі вона буде зірвана, то тоді дійсно буде проблема для гривні. Але найближчим часом нічого такого не очікується», — додав Фурса.

Довідка Finance.ua:

НБУ з 10 травня вводить нові вимоги до онлайн-оплат. Національний банк України з метою зниження ризиків шахрайства встановив до надавачів платіжних послуг вимогу застосувати посилену автентифікацію користувачів, пише НБУ.

Таке рішення зумовлене необхідністю реалізації Закону України «Про платіжні послуги» та гармонізації українського законодавства у сфері надання платіжних послуг із законодавством Європейського Союзу.

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УНІАН За матеріалами:

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