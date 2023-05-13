Аналітики дали прогноз, як зміниться курс долара в Україні до літа — Finance.ua
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Аналітики дали прогноз, як зміниться курс долара в Україні до літа

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Курс долара в Україні до початку літа значно не зміниться навіть у разі зупинки «зернової угоди».
Експерти впевнені, що операцію продовжать, але якщо цього не станеться, то готівковий курс долара може зрости приблизно на 1 гривню, катастрофічних наслідків не буде, передає «Обозреватель».
«Думаю, на курс не дуже вплине це, тому що він залежить від балансу надходження іноземної валюти і витрачання на імпорт товарів, а більшу частину надходжень складають гранти і кредити від наших партнерів. Це набагато більше надходжень, ніж ті, які може отримати Україна завдяки „зерновій угоді“. Я думаю, що суттєвих змін не буде», — заявив старший економіст CASE-Ukraine Володимир Дубровський.
Аналітик аналітичного центру «Об'єднана Україна» Олексій Кущ впевнений, що угоду продовжать:
«Стамбульська „зернова ініціатива“ була у свій час серйозною геополітичною перемогою президента України Зеленського і президента Туреччини Ердогана, вона сформувала логістичну зону в північно-західному Причорномор'ї. Я не думаю, що є якісь серйозні важелі, щоб цю зону безпеки зламати, більш того, вона знаходиться під захистом повітряно-військового флоту. І якщо суто теоретично припустити, що угоду не продовжать, то це буде для нас мати досить негативний вплив»
Схожої думки дотримується і фахівець відділу продажів компанії Dragon Capital Сергій Фурса.
За матеріалами:
УНІАН
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