У НБУ розповіли, коли відбудеться повернення до плаваючого валютного курсу — Finance.ua

У НБУ розповіли, коли відбудеться повернення до плаваючого валютного курсу Сьогодні 15:01 — Валюта

У НБУ розповіли, коли відбудеться повернення до плаваючого валютного курсу

У Національному банку поки що не планують відмовлятися від фіксованого валютного курсу, але працюють над створенням відповідних передумов та стратегією валютної лібералізації, яка є вимогою МВФ.

Про це розповів голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

«Ми поки що не плануємо відмову від фіксованого курсу відзавтра, відпіслязавтра. Але ми зараз плануємо створити передумови, які дозволять Нацбанку поступово повертатися до ринкових основ курсоутворення. Ми не прив’язані до календаря подій, ми прив’язані до створення передумов. І саме заради цього ми сьогодні працюємо. Ці передумови очевидні - ми маємо знайти баланс», — сказав Пишний.

За його словами, фіксація курсу суттєво вплинула на можливість контролю за інфляцією, яка зараз значно сповільнилася. Адже прогнози НБУ ще у грудні передбачали, що інфляція у квітні буде приблизно на рівні 24%, що є дуже високим показником.

«Наразі нам вдалося зробити майже неймовірне — сьогодні інфляція на рівні 17%. І банки пропонують таку саму ставку практично. Це дозволяє відчувати впевненість, що ваші заощадження не знецінюються, і вам не потрібно в момент, коли Нацбанк зніме адміністративні обмеження, витягувати свою гривню і бігти на готівковий валютний ринок, щоб її конвертувати — навіщо? Адже вона працює, курс стабільний», — зазначив голова Нацбанку.

Пишний нагадав, що у серпні 2022 року різниця між офіційним та готівковим курсом становила майже 25%, а зараз вона становить лише 2%.

«Ми прибрали з ринку схеми, які генерували темний попит. Зокрема, ми привели у відповідність умови функціонування грального бізнесу, який формував абсолютно непродуктивний попит на валюту. На сьогодні і це питання вирішено, і державний бюджет отримує свої надходження», — сказав голова. НБУ.

Пишний також зазначив, що програма з МВФ передбачає узгодження до кінця червня стратегії валютної лібералізації, яка передбачає перехід до елементів ринкового курсоутворення.

«Ось зараз у нас відбувається якраз активна фаза консультацій, тому залишилося не так довго чекати для того, щоб я міг дати чітку відповідь на питання «коли?», — сказав він.

УНІАН За матеріалами:

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