Зеленський доручив компенсувати збитки жителям Херсонщини, які постраждали від зруйнування Каховської ГЕС — Finance.ua

Зеленський доручив компенсувати збитки жителям Херсонщини, які постраждали від зруйнування Каховської ГЕС Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Зеленський доручив компенсувати збитки жителям Херсонщини, які постраждали від зруйнування Каховської ГЕС, Фото:Alexey Konovalov

Президент Володимир Зеленський під час координаційної наради в Херсонській області доручив компенсувати місцевим жителям збитки, завдані затопленнями після підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський наголосив, що підрахунок збитків має бути справедливим.

Крім того, глава держави доручив розробити програму компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.

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Також на нараді міністр внутрішніх справ, начальник штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко доповів, що наразі дано оцінку втрат внаслідок акту терору, прораховано ймовірні ризики, визначено завдання щодо забезпечення постраждалого населення водою та електроенергією, подолання можливих санітарно-епідемічних загроз, а також щодо евакуаційних заходів.

Нагадаємо, на будівництво нової гідроелектростанції на місці зруйнованої Каховської ГЕС знадобиться щонайменше 5 років.

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