Зеленський доручив компенсувати збитки жителям Херсонщини, які постраждали від зруйнування Каховської ГЕС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський доручив компенсувати збитки жителям Херсонщини, які постраждали від зруйнування Каховської ГЕС

Казна та Політика
34
Зеленський доручив компенсувати збитки жителям Херсонщини, які постраждали від зруйнування Каховської ГЕС
Зеленський доручив компенсувати збитки жителям Херсонщини, які постраждали від зруйнування Каховської ГЕС, Фото:Alexey Konovalov
Президент Володимир Зеленський під час координаційної наради в Херсонській області доручив компенсувати місцевим жителям збитки, завдані затопленнями після підриву окупантами Каховської ГЕС.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зеленський наголосив, що підрахунок збитків має бути справедливим.
Крім того, глава держави доручив розробити програму компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.
Читайте також
Також на нараді міністр внутрішніх справ, начальник штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко доповів, що наразі дано оцінку втрат внаслідок акту терору, прораховано ймовірні ризики, визначено завдання щодо забезпечення постраждалого населення водою та електроенергією, подолання можливих санітарно-епідемічних загроз, а також щодо евакуаційних заходів.
Нагадаємо, на будівництво нової гідроелектростанції на місці зруйнованої Каховської ГЕС знадобиться щонайменше 5 років.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.