Про кавуни можна забути — що чекає на фермерів Херсонської області найближчим часом — Finance.ua
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Про кавуни можна забути — що чекає на фермерів Херсонської області найближчим часом

Аграрний ринок
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Про кавуни можна забути — що чекає на фермерів Херсонської області найближчим часом
Про кавуни можна забути — що чекає на фермерів Херсонської області найближчим часом
Підрив Каховської ГЕС російськими окупантами несе одразу дві загрози для аграріїв Херсонської області.
Про це в інтерв'ю NV Бізнес розповів виконавчий директор Української зернової асоціації Сергій Іващенко.
«Від цього (підриву. — Ред.) більше страждає окупований лівий берег Херсонської області, де розташоване основне виробництво аграрної продукції. Насправді тут цілих дві трагедії — спочатку підтоплення, а потім падіння рівня води», — сказав він.
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За його словами, будуть підтоплені ферми з вирощування овочів, фруктових садів, ягідних полів і зернових та олійних культур. При цьому загальна площа сільгоспугідь у Херсонській області становить близько 1,3 млн га, з яких переважна більшість розташовані на лівому березі Дніпра — хоча, можливо не всі вони були засіяні в умовах окупації. Статистики посіву на окупованих територіях немає.
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«Коли вода осяде, спостерігатимуться проблеми із поливом, адже рівень води значно впаде. Херсонська область — одна із тих, де добре розвинені іригаційні системи, тому аграрії, вочевидь, недоотримуватимуть воду. Її буде недостатньо в Дніпрі, і це велика проблема. Це вплине на вирощування овочів», — пояснив Іващенко.
Він додав, що знамениті херсонські кавуни зазвичай вирощують на лівому березі Дніпра. Тому проблема із їхнім постачанням буде — і навіть посилиться.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
НВ
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