В "Укргідроенерго" знайшли спосіб, як зменшити масштаби катастрофи через підрив Каховської ГЕС — Finance.ua

В "Укргідроенерго" знайшли спосіб, як зменшити масштаби катастрофи через підрив Каховської ГЕС Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

В "Укргідроенерго" знайшли спосіб, як зменшити масштаби катастрофи через підрив Каховської ГЕС

Україна буде акумулювати воду на верхніх водосховищах, щоб спробувати зменшити масштаби катастрофи через підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомляє « Укргідроенерго ».

«Будемо акумулювати воду на верхніх водосховищах, аби хоч якось зменшити масштаби катастрофи», — зазначив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

За його словами, станом на ранок 7 червня пік розливу води з Каховського водосховища пройшов.

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Водночас стабілізація рівня в районах затоплення відбуватиметься у наступні чотири доби. Проте масштаби катастрофи залишаються надзвичайними.

«Ми ще не знаємо весь характер руйнувань. Зруйновано станцію, автодорожній та залізничний переїзд. Це складний гідровузол, який треба відбудувати якнайшвидше після деокупації. І ми вже сьогодні пропрацьовуємо варіанти будівництва станції», — додав Сирота.

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