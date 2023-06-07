В "Укргідроенерго" знайшли спосіб, як зменшити масштаби катастрофи через підрив Каховської ГЕС — Finance.ua

В "Укргідроенерго" знайшли спосіб, як зменшити масштаби катастрофи через підрив Каховської ГЕС
Україна буде акумулювати воду на верхніх водосховищах, щоб спробувати зменшити масштаби катастрофи через підрив Каховської ГЕС.
Про це повідомляє «Укргідроенерго».
«Будемо акумулювати воду на верхніх водосховищах, аби хоч якось зменшити масштаби катастрофи», — зазначив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.
За його словами, станом на ранок 7 червня пік розливу води з Каховського водосховища пройшов.
Водночас стабілізація рівня в районах затоплення відбуватиметься у наступні чотири доби. Проте масштаби катастрофи залишаються надзвичайними.
«Ми ще не знаємо весь характер руйнувань. Зруйновано станцію, автодорожній та залізничний переїзд. Це складний гідровузол, який треба відбудувати якнайшвидше після деокупації. І ми вже сьогодні пропрацьовуємо варіанти будівництва станції», — додав Сирота.
Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки
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