Евакуйовані з Херсонщини отримають грошову допомогу – скільки виплатять — Finance.ua

Евакуйовані з Херсонщини отримають грошову допомогу – скільки виплатять Сьогодні 13:01 — Казна та Політика

Евакуйовані з Херсонщини отримають грошову допомогу – скільки виплатять

Усім евакуйованим з Херсонщини у зв’язку з підривом Каховської ГЕС буде виплачена грошова допомога у розмірі 2000 гривень на дорослого і 3000 гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю.

Про це йшлося під час позачергового засідання Координаційного штабу з питань евакуації населення в умовах воєнного стану, на якому обговорили безпекову та гуманітарну ситуацію на Херсонщині, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції

Зазначається, що для розв’язання питань надання гуманітарної допомоги й доставки питної води на постраждалі території вдалося об'єднати міжнародних донорів та гуманітарних операторів. Їхні представники запевнили, що забезпечать необхідний обсяг питної води та буріння свердловин.

Читайте також Україна закликає G7 та ЄС розглянути нові санкції проти рф через підрив Каховської ГЕС

«Завдяки досвіду роботи Коордштабу нам вдалося швидко вирішити нагальні питання. Це демонструє, що злагоджена координація дій влади та міжнародних організацій допомагає рятувати життя людей. Наша єдність демонструє ворогу, що він не досяг своєї мети, що б він не робив — його чекає поразка. А нас — перемога», — наголосила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що ситуація з евакуацією наразі контрольована. Всього евакуйовано понад 1300 осіб, серед них є люди, які потребують особливого догляду. Вінницька та Хмельницька області приймуть і розмістять маломобільних осіб.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.