Україна закликає G7 та ЄС розглянути нові санкції проти рф через підрив Каховської ГЕС — Finance.ua

Україна закликає G7 та ЄС розглянути нові санкції проти рф через підрив Каховської ГЕС Сьогодні 17:44 — Казна та Політика

Україна закликає G7 та ЄС розглянути нові санкції проти рф через підрив Каховської ГЕС

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту рішуче засудити підрив росією Каховської ГЕС у Херсонської області.

Про це йдеться в опублікованій заяві українського МЗС.

«Підрив дамби Каховської ГЕС — техногенний та екологічний тероризм, найбільша техногенна катастрофа в Європі за останні десятиліття, черговий прояв геноциду росії проти українців. Це є відповіддю кремля країнам, які закликають до мирних перемовин із рф», — наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

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У МЗС закликали міжнародну спільноту приєднатися до втілення «формули миру» президента Володимира Зеленського, зокрема пунктів щодо протидії екоциду, ядерної та енергетичної безпеки.

Також у міністерстві звернулися до країн «Групи семи» та ЄС із закликом розглянути запровадження нових санкцій проти рф, зокрема накласти їх на російську ракетну індустрію та атомну галузь.

Україна також має намір скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН та винести питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також задіяти Механізм цивільного захисту ЄС.

Довідка Finance.ua:

вранці 6 червня Оперативне командування «Південь» повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Європейська правда За матеріалами:

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