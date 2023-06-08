Штучний інтелект і KPI чиновників: Федоров розповів про нову функцію у "Дії" — Finance.ua

Штучний інтелект і KPI чиновників: Федоров розповів про нову функцію у "Дії" Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Штучний інтелект і KPI чиновників: Федоров розповів про нову функцію у "Дії"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував нову функцію, яку планують запровадити у застосунку «Дія». Вона буде працювати за допомогою штучного інтелекту.

Про це голова Мінцифри розповів на економічному форумі «Ключові антикорупційні та інституційні зміни для відновлення України», повідомляють Новини.Live.

Як повідомив Федоров, штучний інтелект буде аналізувати всі звернення громадян, а також що вони пишуть в соціальних мережах стосовно роботи українських відомств. Чиновники, в свою чергу, будуть кожен день отримувати аналіз таких звернень.

«Наше завдання — щоб кожен чиновник, наприклад, керівник Податкової, або профільного комітету прокидався зранку і бачив, що за вчора відбулося з точки зору звернень громадян, їх пропозицій або критики в тій політиці за яку він відповідає», — підкреслив Федоров.

Голова Мінцифри також зазначив, що наступним кроком розвитку цього проекту буде оприлюднення KPI кожного відомства і міністерства. Це дозволить українцям контролювати цілі та обіцянки чиновників.

За словами Михайла Федорова, таким чином громадяни будуть бачити, наскільки ефективним є той чи чиновник. Інформацію по ефективності роботи відомств планують публікувати у «Дії» кожного ранку у вигляді дашбордів.

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