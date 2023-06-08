Штучний інтелект і KPI чиновників: Федоров розповів про нову функцію у "Дії" — Finance.ua

Штучний інтелект і KPI чиновників: Федоров розповів про нову функцію у "Дії"
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував нову функцію, яку планують запровадити у застосунку «Дія». Вона буде працювати за допомогою штучного інтелекту.
Про це голова Мінцифри розповів на економічному форумі «Ключові антикорупційні та інституційні зміни для відновлення України», повідомляють Новини.Live.
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Як повідомив Федоров, штучний інтелект буде аналізувати всі звернення громадян, а також що вони пишуть в соціальних мережах стосовно роботи українських відомств. Чиновники, в свою чергу, будуть кожен день отримувати аналіз таких звернень.
«Наше завдання — щоб кожен чиновник, наприклад, керівник Податкової, або профільного комітету прокидався зранку і бачив, що за вчора відбулося з точки зору звернень громадян, їх пропозицій або критики в тій політиці за яку він відповідає», — підкреслив Федоров.
Голова Мінцифри також зазначив, що наступним кроком розвитку цього проекту буде оприлюднення KPI кожного відомства і міністерства. Це дозволить українцям контролювати цілі та обіцянки чиновників.
За словами Михайла Федорова, таким чином громадяни будуть бачити, наскільки ефективним є той чи чиновник. Інформацію по ефективності роботи відомств планують публікувати у «Дії» кожного ранку у вигляді дашбордів.
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