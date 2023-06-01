На порталі "Дія" покращили три будівельні послуги: що змінилося — Finance.ua

На порталі "Дія" покращили три будівельні послуги: що змінилося
Відтепер при отриманні будівельних послуг на порталі Дія користувачі зможуть вносити зміни в уже подане повідомлення, а більшість даних у заяві підтягуватимуться автоматично з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).
Це значно прискорить подання заяви і мінімізує технічні помилки, повідомляє Урядовий портал.
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«З 2020 року процес отримання послуг змінювався, а зараз ми провели масштабну модернізацію, щоб користуватися сервісом стало ще зручніше. З головних змін — можливість редагувати повідомлення та виправляти технічні помилки», — зазначається у повідомленні.
Також більшість даних у заяві підтягуватимуться з ЄДЕССБ. Це прискорить подання заяви і мінімізує кількість відмов від органів контролю, причиною яких були саме технічні помилки, допущені під час внесення відомостей вручну замовниками.
На порталі Дія доступні три модернізовані послуги:
- Повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта та повідомлення про зміну даних у зареєстрованому повідомленні.
- Видача будівельного паспорта та внесення змін у виданий будівельний паспорт.
- Декларація про готовність об'єкта до експлуатації на підставі будпаспорта.
До слова, в уряді кажуть, що послуги на основі будівельного паспорта, який визначає вимоги до розміщення та будівництва будинків, — одні з найпопулярніших серед будівельних сервісів. На порталі Дія майже 40% від усіх заяв на отримання послуг з будівництва пов’язані саме із цим документом.
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