В Україні відновили публікацію відкритих даних щодо будівництва — Finance.ua

В Україні відновили публікацію відкритих даних щодо будівництва Вчора 19:29 — Нерухомість

В Україні відновили публікацію відкритих даних щодо будівництва

Стан поданих у Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ) документів із 12 квітня 2023 року знову можна перевірити на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Про це повідомляє пресслужба ДІАМ у Фейсбуці.

«Відсьогодні відновлено доступ громадськості до даних щодо будівництва на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва , публікація яких була призупинена в цілях безпеки з початку повномасштабного вторгнення», — йдеться в повідомленні.

Як інформує ДІАМ, в ЄДССБ знову доступні «Публічна мапа будівництва», де відображені всі нещодавно видані дозволи на проведення будівельних робіт, відомості по конкретному об’єкту будівництва, відомості про будівництво за адресою.

В установі зауважують, що з міркувань національної безпеки, інформація щодо об’єктів критичної інфраструктури залишається закритою на період воєнного стану.

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Як повідомлялося, на порталі «Дія» відкрито електронний кабінет «Моє будівництво», в якому відображаються всі документи будівельної сфери, незалежно від способу подання, в яких користувач вказаний як замовник будівництва.

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