В Україні готуються знести частину старих будинків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні готуються знести частину старих будинків

Особисті фінанси
334
В Україні готуються знести частину старих будинків
В Україні готуються знести частину старих будинків
У Верховній Раді готуються ухвалити законопроєкт про знесення старого житлового фонду. Сюди ж входять старі багатоквартирні будинки.
Про це йдеться в законопроєкті № 6458, який був внесений урядом і ухвалений за основу ще в жовтні 2022 року. Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк повідомила про проведення круглого столу для обговорення документу перед другим читанням.
За її словами, під час майбутньої реконструкції застарілого житлового фонду в Україні мають бути унеможливлені всі корупційні ризики. Це чи не найголовніша умова, виконання якої запускає можливість почати реконструкцію.
Читайте також
«Закон про комплексну реконструкцію застарілого житлового фонду був ухвалений ще у 2006 році, але він так і не запрацював. Зокрема на законодавчому рівні не були закріплені механізми, які б надавали можливість реалізовувати всі програми реконструкції. Ми маємо виправити цю ситуацію», — пояснила Шуляк.
Очільниця профільного комітету зауважила, що на сьогодні у реалізації програм з комплексної реконструкції застарілого житла треба вирішити питання щодо прозорої взаємодії місцевої влади із забудовниками та щодо проведення конкурсів на реконструкцію.
Місце для вашої реклами
«При аналізі ухваленого в першому читанні тексту законопроєкту мали зауваження від НАЗК та Інституту законодавчих ідей щодо того, як прописаний конкурс та які його критерії. ІЗІ зазначали, що у законопроєкті відсутня чітка та прозора процедура визначення інвесторів-забудовників», — розповіла очільниця «Слуги Народу».
Шуляк зазначила, що у процесі підготовки до комплексної реконструкції застарілого житла містобудівну документацію має розробляти місцева влада, а не інвестор.
Читайте також
«На жаль є практика, коли створені кишенькові проєктні організації розробляли детальний план території, і тільки вони могли бути допущені до роботи з певними інвесторами. Тому ми у комітеті підтримуємо ідею, що саме місцева влада має планувати розвиток міста без втручання інвесторів», — констатувала Шуляк.
Як пише Обозреватель, в Україні існує 30 380 багатоквартирних житлових будинків, які відносяться до застарілого житлового фонду.
Читайте також
Законопроєкт передбачає реконструкцію та інвестування в такі будівлі, оскільки їх експлуатація несе загрозу для життєвого середовища мешканців. Йдеться про такі будівлі:
  • збудованих включно до 1919 року — 7646 (58 визнані аварійними);
  • збудованих у період 1920-1953 роки — 9693 (45 визнані аварійними);
  • збудовані у період 1954-1969 роки — 7 192 (40 визнані аварійними);
  • збудовані у період 1970-1989 роки — 5 364 (24 визнані аварійними);
  • збудовані у період 1990-2010 роки — 785.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.