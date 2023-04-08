В Україні готуються знести частину старих будинків — Finance.ua

В Україні готуються знести частину старих будинків Сьогодні 08:26 — Особисті фінанси

В Україні готуються знести частину старих будинків

У Верховній Раді готуються ухвалити законопроєкт про знесення старого житлового фонду. Сюди ж входять старі багатоквартирні будинки.

Про це йдеться в законопроєкті № 6458 , який був внесений урядом і ухвалений за основу ще в жовтні 2022 року. Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк повідомила про проведення круглого столу для обговорення документу перед другим читанням.

За її словами, під час майбутньої реконструкції застарілого житлового фонду в Україні мають бути унеможливлені всі корупційні ризики. Це чи не найголовніша умова, виконання якої запускає можливість почати реконструкцію.

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«Закон про комплексну реконструкцію застарілого житлового фонду був ухвалений ще у 2006 році, але він так і не запрацював. Зокрема на законодавчому рівні не були закріплені механізми, які б надавали можливість реалізовувати всі програми реконструкції. Ми маємо виправити цю ситуацію», — пояснила Шуляк.

Очільниця профільного комітету зауважила, що на сьогодні у реалізації програм з комплексної реконструкції застарілого житла треба вирішити питання щодо прозорої взаємодії місцевої влади із забудовниками та щодо проведення конкурсів на реконструкцію.

«При аналізі ухваленого в першому читанні тексту законопроєкту мали зауваження від НАЗК та Інституту законодавчих ідей щодо того, як прописаний конкурс та які його критерії. ІЗІ зазначали, що у законопроєкті відсутня чітка та прозора процедура визначення інвесторів-забудовників», — розповіла очільниця «Слуги Народу».

Шуляк зазначила, що у процесі підготовки до комплексної реконструкції застарілого житла містобудівну документацію має розробляти місцева влада, а не інвестор.

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«На жаль є практика, коли створені кишенькові проєктні організації розробляли детальний план території, і тільки вони могли бути допущені до роботи з певними інвесторами. Тому ми у комітеті підтримуємо ідею, що саме місцева влада має планувати розвиток міста без втручання інвесторів», — констатувала Шуляк.

Як пише Обозреватель, в Україні існує 30 380 багатоквартирних житлових будинків, які відносяться до застарілого житлового фонду.

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Законопроєкт передбачає реконструкцію та інвестування в такі будівлі, оскільки їх експлуатація несе загрозу для життєвого середовища мешканців. Йдеться про такі будівлі:

збудованих включно до 1919 року — 7646 (58 визнані аварійними);

збудованих у період 1920-1953 роки — 9693 (45 визнані аварійними);

збудовані у період 1954-1969 роки — 7 192 (40 визнані аварійними);

збудовані у період 1970-1989 роки — 5 364 (24 визнані аварійними);

збудовані у період 1990-2010 роки — 785.

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