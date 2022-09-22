Після війни в Україні розпочнеться комплексна реконструкція застарілого житла — Finance.ua

Після війни в Україні розпочнеться комплексна реконструкція застарілого житла Вчора 20:01 — Нерухомість

Після війни в Україні розпочнеться комплексна реконструкція застарілого житла

Після перемоги в Україні розпочнеться комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду. Відповідний законопроєкт № 6458 Верховна Рада України ухвалила у першому читанні.

Як розповіла голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, він встановлює порядок здійснення реконструкції застарілого житлового фонду.

За її словами, реконструкція проводитиметься двома способами: з обов’язковим відселенням власників або без відселення. Також передбачається відселення з багатоквартирного будинку, визнаного непридатним до проживання.

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Власнику житла під час реалізації проектів виконання програм комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) надається або рівноціне житло, або грошова компенсація.

«Знесення багатоквартиних будинків, що експлуатуються, із подальшим будівництвом нових допускається виключно у разі, якщо застосувати інші способи реконструкції неможливо. Із інвестором (забудовником) та органом місцевого самоврядування укладається договір про комсплексну реконструкцію», — додала Шуляк.

Найбільше повноважень матимуть сільські, селищні та міські ради та їхні виконавчі органи.

Очільниця партії також зауважила, що законопроєкт був розроблений торік. Через початок повномасштабної війни під час підготовки до другого читання у документі змінять акценти, пов’язані з відбудовою житла, зруйнованого або пошкодженого внаслідок бойових дій.

«Після перемоги в Україні розпочнеться процес відбудови та відновлення громад. Ми подбали про комплексну реконструкцію застарілого житлового фонду, який наразі через вичерпаний експлуатаційний ресурс є проблемним і некомфортним для життя», — наголосила вона.

Також Шуляк розповіла, що реконструкції підлягатимуть не тільки багатоквартирні будинки, а й об’єкти соціально-транспортної інфраструктури, розташовані в межах кварталу, що підлягає реконструкції.

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