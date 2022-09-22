Рада планує звільнити від податку нерухоме майно, пошкоджене внаслідок бойових дій — Finance.ua
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Рада планує звільнити від податку нерухоме майно, пошкоджене внаслідок бойових дій

Казна та Політика
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Рада планує звільнити від податку нерухоме майно, пошкоджене внаслідок бойових дій
Рада планує звільнити від податку нерухоме майно, пошкоджене внаслідок бойових дій
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, які передбачають звільнення від cплати податку на нерухоме майно, що було зруйноване чи пошкоджене внаслідок збройної агресії рф.
Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі, за відповідний законопроєкт № 7632 проголосували 259 парламентарів.
Як зазначається у пояснювальній записці, документ пропонує встановити особливості нарахування та сплати податку на нерухоме майно за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що були зруйновані чи пошкоджені внаслідок збройної агресії рф, незалежно від того, чи було відповідну територію включено до переліку територій, на яких ведуться чи велися бойові дії.
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Очікується, що нові норми будуть діяти при оподаткуванні за 2022 рік та за наступні податкові періоди, включаючи рік, в якому сплине трирічний строк з дати припинення чи скасування воєнного стану.
Зокрема, у Податковому кодексі України буде закріплено норму про ненарахування та несплату податку на нерухоме майно, починаючи з місяця, в якому відбулося руйнування об’єкта, що підтверджується актом огляду об’єкта, складеного органом державної влади (наприклад, ДСНС України чи її територіальним органом) або органом місцевого самоврядування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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