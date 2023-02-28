Як в Україні планують комплексно реконструювати квартали — Finance.ua

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Як в Україні планують комплексно реконструювати квартали

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Комплексна реконструкція кварталів в Україні передбачатиме реконструкцію житла, модернізацію транспортної інфраструктури, розвиток соціальної інфраструктури лікарні, школи, садочки.
Про це повідомляє голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, коментуючи необхідність внесення змін до відповідного законопроекту № 6458, який вже пройшов перше читання і готується до другого.
«Цей документ ми готували ще до війни і він стосувався реконструкції кварталів застарілого житлового фонду. Зараз він доречний для відновлення в наслідок війни житла. В цьому контексті маємо переглянути підходи до роботи з місцевою владою, інвесторами, які будуть вкладати в ці проєкти кошти, і до роботи з мешканцями», — пояснила вона.
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Серед ключових завдань законопроекту — запровадження інструментів та процедур для практичної реалізації комплексної програми відновлення населеного пункту, алгоритму ухвалення рішень про реконструкцію житла, удосконалення процедури компенсації власникам застарілого житла, різні варіанти відселення людей під час реконструкції, розширення джерел фінансування проєктів реконструкції тощо.

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Реконструкція за новими будівельними нормами передбачатиме три аспекти, зауважила Олена Шуляк:
  • це безпека (підвищення стандартів цивільного захисту населення),
  • енергоефективність (зменшення витрат на утримання житла)
  • та безбар’єрність (доступність для осіб з інвалідністю та усіх категорій громадян).
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Нагадаємо, нещодавно парламент ухвалив у другому читанні та вцілому законопроект авторства Шуляк про компенсацію пошкодженого та зруйнованого житла (№ 7198). Цей документ — законодавча можливість почати компенсовувати житло людям, не чекаючи репарацій від рф.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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